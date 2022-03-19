مقلي ومقرمش.. طريقة عمل دجاج كنتاكي الأصلية وسر التتبيلة والبهارات مستحيل تفرقيها عن الجاهزة

تحتاج الأمهات إلى عمل بعض الأكلات مثل الجاهزة تماماً حتى يرضون أبنائهم، لذلك نقدم لك طريقة عمل دجاج كنتاكي اللذيذة التي يطلبها الأبناء كثيراً، وتعتبر هذه الوجبات أكثر تكلفة ولكن يمكنك عملها في المنزل بتكاليف أقل بكثير، كما يمكنك عملها بيديك حتى تضمني نظافة الدجاج والمكونات الموجودة بها، وإليك الطريقة من خلال المقال.

طريقة عمل دجاج كنتاكي

عزيزتي قومي بعمل دجاج كنتاكي لأولادك في المنزل واجعليهم يستمتعون بألذ طعم، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

دجاجة متوسطة الحجم.

ثلاثة ملاعق كبيرة مملوءة بابريكا.

ملعقتين كبيرتين من الفلفل الأسود.

وملعقتان كبيرتان من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

وملعقة مملوءة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من المسطردة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملح طعام حسب الرغبة.

حبتان من البيض الأحمر.

نصف كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من اللبن الحليب.

بروستد الدجاج المقرمش

قومي بإحضار الفرخة ونظفيها جيداً.

بعد ذلك قطعي الفرخة إلى ثمان أجزاء.

ثم قومي بوضع الدقيق الأبيض في بولة.

بعد ذلك ضعي الثوم البودر عليه.

ثم أضيفي إليه البصل البودر.

بعد ذلك قومي بإضافة البابريكا.

ثم أضيفي إليهم الفلفل الأسود.

بعد ذلك ضعي عليهم ملح الطعام.

ثم قومي بوضع الزنجبيل.

بعد ذلك قومي بوضع المسطردة على المكونات وقلبي جيداً.

ثم في بولة أخرى ضعي اللبن الحليب.

بعد ذلك قومي بإضافة البيض، واخفقي جيداً.

ثم قومي بوضع أجزاء الدجاج في خليط اللبن، والبيض.

بعد ذلك اتركيهم لمدة خمسة دقائق.

ثم قومي بتصفيتهم من هذا الخليط، وضعيها في المكونات الجافة.

بعد ذلك أعيدي هذه الخطوة مرة أخرى بحيث تكون آخر خطوة هي المكونات الجافة.

ثم اتركي الدجاج قليلاً وسخني زيت غزير.

بعد ذلك قومي بتهدئة النار وضعي قطع الفراخ في الزيت.

ثم اتركيهم في الزيت مع التقليب حتى يصبح لونها ذهبياً.

بعد ذلك أكملي باقي كمية الدجاج وراعي أن تقومي بتنظيف الزيت إذا احتاج.

ثم قومي بوضع الدجاج على ورق مناديل حتى تتخلصي من الزيوت الزائدة.

بعد ذلك قدمي الدجاج مع البطاطس المقرمشة .

في نهاية المقال قد قمنا بعرض طريقة عمل دجاج كنتاكي اللذيذ، والذي يقوم بعض الأشخاص بشرائه بأسعار عالية، فقد قدمنا لك أسهل طريقة بأقل تكلفة وبمكونات متوفرة في كل منزل حتى تقومي بإعدادها لأسرتك بيديك.