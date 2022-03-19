بكيس خميرة.. افردي شعرك المجعد ونعميه وجعله ناعم كالحرير

فرد الشعر بالخميرة، تستخدم مسحوق الخميرة الفورية في الكثير من الاستخدامات منها تحضير عجينة المخبوزات والمعجنات والبيتزا وغيرها الكثير من الوصفات والأطعمة الغذائية، هذا فضلاً عن استخدامها في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية والتجميلية المتعددة، وخلال الفترات الأخيرة أصبحت الخميرة شائعة الاستخدام في فرد الشعر المجعد وتنعيم خصلات الشعر الخشنة والجافة، كما تستخدم في تبيض البشرة ونفخ الخدود وشد التجاعيد، تابعونا.

فرد الشعر بالخميرة

يمكن لكل من تعاني من جفاف وخشونة في الشعر وزيادة تجاعيد خصلاته أن تستخدم مسحوق الخميرة لفرد خصلات الشعر المجعدة والحصول على شعر طويل وناعم ومفرود، فقط كل ما عليها اتباع الخطوات التالية:

تحضير بوله متوسطة الحجم ويمزج فيها بودرة كيس من الخميرة الفورية في ربع كوب من الماء الدافئ.

تذويب الخميرة في الماء الدافئ جيداً للحصول على قوام سائل ومتجانس.

تدليك الشعر بمزيج الخميرة مع التركيز على خصلات الشعر المجعدة.

ترك الخميرة على الشعر لمدة نصف ساعة، ثم يتم تمشيط الشعر جيداً.

غسل الشعر بالماء الفاتر للتخلص من آثار مزيج الخميرة، مع ضرورة تكرار الوصفة مرة واحدة كل أسبوع للحصول على نتائج فعالة.

فرد الشعر بالخميرة والعسل

كما يمكن استخدام هذه الوصفة للتخلص من مشكلة تساقط الشعر وجفافه وفي نفس الوقت لزيادة فرد الشعر المجعد، فهي تتكون من:

ملعقة صغيرة من العسل يتم مزجها مع ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

إضافة نصف ملعقة من الخميرة الفورية ثم يتم خلط المكونات مع بعضها جيداً.

توزيع الخليط على الشعر ثم يترك لمدة نصف ساعة قبل أن يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

كريم فرد الشعر بالخميرة وزيت الزيتون

ومن أهم وأشهر وصفات فرد الشعر الطبيعية هي وصفة الخميرة وزيت الزيتون، ويمكن تحضيرها من خلال ما يلي: