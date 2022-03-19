طريقة تحضير برجر الفراخ: بالبقسماط بطريقة بسيطة ومضمونة في رمضان2022

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عمر شويل - جدة طريقة تحضير برجر الفراخ , تعتبر من افضل الطرق التي تستخدمها كل ست بيت لعمل البرجر بطعم جميل ومذاق رائع والقوام الهش واللذيذ, ويعتبر من اشهر الأكلات في مصر والسعودية معظم الدول العربية, حيث يحتوي علي فيتامينات وعناصر غذائية مفيدة للجسم, ويجب تناوله الجميع وتفضل عمله كل ست منزل لسهوله التحضير في شهر رمضان الكريم, ويمكن عمله بأكثر من نواع مثل البرجر باللحمة المفرومة والبرجر بالسمك وكثير من الأنواع اليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة تحضير برجر الفراخ بالبقسماط بطريقة جديدة ومضمونة لشهر رمضان2022.

مكونات طريقة تحضير برجر الفراخ بالبقسماط في المنزل لشهر رمضان2022

سوف نتعرف علي بعض مكونات عمل برجر الفراخ الرهيب في المنزل بكل سهولة دون أي تعب وهي كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج المخلي.

2 عدد بيضة كبيرة.

كوب من البقسماط المطحون.

معلقة من الفلفل الأسود.

معلقة من الملح الناعم.

2 فص ثوم مفروم.

كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت.

مكونات التزين

1 من الطماطم المقطعة شرائح.

حزمة من الخس.

علي حسب الكمية من خبز الكيزر.

كاتشب.

طريقة التحضير

نقدم لكم ابسط طريقة لتحضير برجر الفراخ بالبقسماط في المنزل بخطوات بسيطة لشهر رمضان الكريم وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء كبير ونضع فيه صدور الدجاج. ونغسلها جيدا ثم نفرمها في الكبة ونضيف عليها الملح والفلفل الأسود والثوم ونقلب المكونات حتي يصبح لدينا خليط متجانس ثم نشكل البرجر علي شكل دوائر ونضعها في الصينية ونكرر العملية حتي ننتهي من الكمية كلها نخفق البيض في طبق ونضع الدقيق في طبق اخرج ونضع البقسماط ايضا في طبق ونحضر الأطباق كلها

طريقة التسوية

سوف نتعرف الآن علي طريقة بسيطة جدا لكيفية التسوية الصحيحة للبرجر لضمان نجاح الطريقة وهي كالاتي:-