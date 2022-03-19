نصف ساعة.. كيراتين الخميرة للشعر وغيري سعرك وشعر بنتك 180 درجة واحصلي على شعر أنعم من خيوط الحرير

تبحث أغلب السيدات عن أفضل الطرق التي تساعدها على فرد الشعر وجعله ناعم، وتحتوي تركيبة الخميرة علي الكثير من الفوائد الصحية مثل زيادة الوزن، كما يوجد بها أفضل العناصر الأساسية التي لها تأثير مفيد على الشعر والفروة والذي يظهر مع الاستعمال المنتظم حيث تعمل على تحفيز نمو الخلايا وإنتاج كيراتين الخميرة للشعر وهو بروتين ليفي يلعب دوراً مهماً في صحة الشعر.

كيراتين الخميرة للشعر

يعتقد الكثير من الأشخاص أن استخدام الخميرة يقتصر على الفطائر فقط، ولكن يمكن أن تستخدم للعناية بجمال وصحة الشعر، ونوضح إليكم الطريقة فيما يلي:

المكونات

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من الحليب الساخن.

وملعقة لبن بودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة نشا.

وملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت الخروع.

وملعقة من زيت الياسمين.

فرد الشعر بالخميرة

أولاً نقوم بإحضار إناء.

بعد ذلك ونقوم بإذابة الحليب الساخن مع الحليب البودرة

ثم نقوم بإضافة ملعقة النشا.

بعد ذلك نضيف إليهم أيضاً الخميرة وبعد ذلك نترك الخليط في مكان دافئ.

ثم نقوم بإضافة صفار البيض.

بعد ذلك نضيف أيضاً زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت الياسمين.

ثم نقوم بخلط هذه المكونات جيداً للحصول على خليط ذات قوام متماسك.

بعد ذلك يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف باستخدام مشط خشبي.

ثم نقوم بتغطية الرأس بغطاء الاستحمام البلاستيكي وفوقه منشفة دافئه.

بعد ذلك يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر، وكمية وفيرة من البلسم.

بعد ذلك تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

فوائد الخميرة للشعر

تعمل على تحفيز تصنيع الكيراتين.

بالإضافة إلى ذلك تعمل تقلل من تساقط الشعر.

تقوية الشعر من الجذور حتى الأطراف.

علاوة على ذلك تعمل على ترطيب الشعر، وتمنح النعومة المطلوبة.

أيضا تمنح الشعر اللمعان والبريق.

بينما تعطي الشعر المنظر الجذاب والجميل.

كما تساعد على نمو الشعر بشكل سريع.

علاوة على ذلك تمنع جفاف الشعر.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي الخميرة على بعض الفيتامينات.

كما تساعد على تكوين بصيلات جديدة للشعر.

بالتالي تعمل الخميرة على تعزيز فروة الرأس.

وفي النهاية هذا المقال نكون قد قدمنا لكم طريقة كيراتين الخميرة للشعر بالإضافة إلى المكونات وطريقة التحضير، وكيفية الاستخدام وكيفية التعامل معها، وأثرها على الشعر، كما وضحنا أيضاً فوائد الخميرة للشعر.