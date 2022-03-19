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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشريك في المنزل بمذاق مميز، يعتبر هذا الطبق الشهي واللذيذ من أكثر المعجنات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص ويحبون تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء وهو من الوجبات الخفيفة ولا تحتاج الكثير من الوقت أو المكونات عند تجهيزها فى المنزل حيث يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة طريقة تجهيز الشريك مذاق شهي ولذيذ بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة عمل الشريك الهش في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة يتم تجهيز بطريقه شهية ولذيذة.

طريقة عمل الشريك

المكونات، 2 كوب من الدقيق الأبيض بيضة واحدة وكوب من الحليب الطازج كامل الدسم وملعقتين من السمسم المحمص ونصف كوب من السكر الأبيض ونصف كوب من الزيت النباتي وملعقة من الخميرة الفورية وملعقتين من السكر البودر.

طريقة تحضير الشريك الهش

في الخطوة الأولى نقوم بنخل الدقيق ويوضع في وعاء مناسب ثم نقوم بوضع الخميرة مع السكر مع الزيت وتقلب المكونات ثم نقوم بإضافة البيض وتخلط المكونات جيداً حتى تتجانس حيث يمكن استخدام المضرب الكهربائي.

بعد ذلك نبدأ بوضع الحليب الدافئ مع التقليب المستمر حتى تصبح عجينة متماسكة وليست سائلة بعد ذلك نقوم بتغطية العجين ويترك حتى يتخمر لمدة 30 دقيقة أو أكثر ثم يتم عجنها مرة أخرى وتترك حتى ترتاح لمدة نصف ساعة أخري ويتم تكرار عملية التخمير أربع مرات حتى تصبح عجينه هشه.

بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ونبدأ بتركيز العجين ونضع القليل من الدقيق على سطح الماء ثم يتم البدء التشكيل الشريك من خلال عمل قطع صغيرة من العجينة على هيئة كور صغيرة ويتم لفها على شكل حلزون ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية.

بعد ذلك نقوم بخفق البيض ويوضع على الوجه وإضافة القليل من السمسم مع السكر البودر وتوضع في الفرن لمدة عشر دقائق على نار متوسطة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.