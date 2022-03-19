نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سوريا خيالية لتبييض الوجه والرقبة في أسبوع بمكونان فقط لنتيجة سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لتبييض الوجه واليدين بالليمون من خلال استخدام عصير الليمون الذي يعطيك افضل النتائج المذهلة مع بداية استعماله فهو يحتوي على خصائص تساعد في تفتيح البشرة بشكل عام وكذلك يقضي على الاسمرار والبقع الداكنة نتيجة الحبوب كما يتم استخدامه كمقشر طبيعي مع النشا، فمع عوام البيئية تتأثر البشرة سريعا وتصاب بالغمقان في بعض من الأماكن منها حول الفم والدين والجبهة ومن هذا المنطلق نتطرق مع زوار موقعنا ثقفني الكرام وصفات طبيعية لتفتيح البشرة واليدين بالليمون.

وصفة طبيعية لتبييض الوجه واليدين بالليمون

عصير الليمون من الوصفات المذهلة في تبييض الوجه ويدخل مع الكثير من المكونات المساعدة في تفتيح البشرة تكسبها المزيد من الفوائد، كونه يعمل على ازالة البقع والنمش من على الوجه في وقت قصير، واليكم وصفة عصير الليمون مع النشا.

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق النشا.

ملعقتان من ماء الورد.

طريقة تطبيق الوصفة

في وعاء واسع يتم مزج المكونات معا بشكل جيد جدا حتي يتشكل لديكي خليط متجانس. تحضر قطعة قطن نظيفة ثم ثم تغمس في الوعاء وتوزع على البشرة مع حركات دائرية رقيقة لمدة دقيقتين. يترك المزيج على الوجه واليدين لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعتين لكي يجف تماما من ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر. تكرر الخلطة مرة من كل أسبوع للوصول إلي النتيجة المرجوة

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالليمون والزبادي



من الخلطات التي أثبتت قدرتها في تفتيح البشرة مع عصير الليمون هي وصفة الزبادي حيث تقوم بدورها في تصفيه الوجه واستعادة حيويته من جديد، كما تساعد في تنقيه الوجه وإزالة الندوب.

المكونات:

ملعقات من عصير الليمون.

ملعقتان من الزبادي.

طريقة تحضير الخلطة

في وعاء يمزج المكونان معا جيدا جدا. ثم يطبق الخليط على الوجه والرقبة واليدين. نترك الخلطة على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل شطف الوجه بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع لنتيجة سريعة. كما يمكن إضافة عليها بعض من الخيار المهروس جيدا ويمزج مع الخليط لنتيجة افضل.

خلطة الطماطم لتبييض الوجه واليدين في أسبوع

مع خلطة الطماطم والنشا ستحصلين على بشرة مشرقة في وقتا قصير،حيث تساعد الطماطم على تفتيح البشرة بشكل سريع وفوري، بينما يعمل النشا على إزالة الطبقة السمراء والداكنة من على البشرة، من خلال ملعقة من عصير الطماطم مع ملعقة من النشا وخلطهم جيدا، ثم توزيع الخليط على الوجه واليدين ويترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف ثم يشطف الوجة واليدين بالماء الدافئ، تكرر تلك الخلطة مرتين من كل اسبوع في نتيجه في فعالة.

الخيار لتبييض اليدين

يمكنك تفتيح يديكي باستخدام الخيار الذي يعدمن أفضل الطرق الطبيعية التي تساهم في تبييض اليدين سريعا من خلال توزيع ملعقة من الزبادي على اليدينثم يوضع فوقها طبقة من شرائح الخيار، ويترك الخليط لمدة ساعة قبل أن يشطف بالماء الفاتر، عليكي بتكرار ااخلطة مرتين من كل اسبوع لنتيجة واضحة.

تفتيح اليدين استخدام العسل والليمون

وصفة عصير الليمون مع العسل النقي هي أقوي الوصفات الطبيعية التي يتم استخدامها في تفتيح اليدين بسرعة خيالية، حيث يعمل الليمون على تقشير الطبقة الميتة من على الجلد، ثم يقوم العسل بدور فيه تفتيح البشره يتم توزيع كمية من العسل وعصير الليمون بعد خلط المكونات معا جيدا ثم يترك الخليط لمدة نصف ساعة من بعدها يتم شطف اليدين بالماء الفاتر، احرصي على اتباع تلك الوصفه مرتين من كل اسبوع للوصول إلى النتيجة المطلوبة.

اليقطين المهروس والحليب لتفتيح البشرة

حين نستخدم اليقطين المهروس مع الحليب سنحصل على بشرة بيضاء نقية بدون مشاكل او بقع، حيث يحعملكل مكون من المكونان على تفتيح البشرة وتغذيتها بعمق لتصبح بشرة بلا عيوب.

المكونات

ملعقة من مهروس اليقطين.

ملعقة من الحليب السائل او البودر.

الطريقة