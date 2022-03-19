نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة تبييض الأسنان وإزالة الأصفرار والجير بدون عودة لأسنان بيضاء كاللؤلؤ تمتعي بإبتسامة نجمات هوليود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الأسنان هي من أكثر الأشياء التي تعطي الثقة لأي فتاة وتجعلها تكون واثقة في نفسها وإبتساماتها، وتوجد العديد من المشكلات المتعلقة بالأسنان ومنها مشكلة إصفرار لون الأسنان وتراكم الجير والذي يسبب رائحة كريهة في الفم وتسبب العديد من المشكلات لدى كل من يعاني من هذه المشكلة، حيث جعلت هذه المشكلة الفتيات يبحثون عن بعض العلاجات المستخدمة في تفتيح الأسنان وجعلها بيضاء مثل الثلج والتخلص من الاسنان الصفراء نهائيا.

وتعتبر من أكثر العلاجات المستخدمة في التخلص من الجير نهائيا هي إستخدام المستحضرات الطبية التي تتم في بعض المراكز العلاجية من قبل الأطباء المتخصصة حيث تتميز هذه العلاجات أنها ذات أسعار غالية لذلك لا يقبل الكثير من الناس على التوجه إلى هذه الطريقة نتيجة لغلو أسعارها، ونتيجة لذلك تبحث البقية من الناس عن طريقة أخرى بديلة للتخلص من الاسنان الصفراء نهائيا.

وتعتبر الوصفات الطبيعية من أقوى الوصفات التي تمكنك من أن تتمتعي بالأسنان التي تحلمين بها وتعتبر خلطة البيكنج صودا هي من أقوى الوصفات الطبيعية التي تجعلكي تحصلين على أسنان كالثلج من أول مرة إستخدام، وسوف نقدم إليكي مكونات خلطة البيكنج صودا لتفتيح الأسنان وطريقة عمل خلطة البيكنج صودا بالطريقة الصحيحة.

يعانى بعض الأشخاص من اصفرار الأسنان ووجود بعض من علامات الجير بها، فيجب الحفاظ على الأسنان ومظهرها حيث أنها من الأماكن المسؤولة عن باقي أعضاء الجسم، حيث تؤثر عدم نظافة الأسنان على المعدة لأنها تنقل البكتيريا التى توجد بالاسنان إلى المعدة، فيجب اتباع بعض النصائح واستخدام الوصفات الطبيعية لتنظيف الأسنان وإزالة الجير والتصبغات منها، واليكم بعض الوصفات لتبييض الأسنان وتفتيحها.

نلاحظ وجود اصفرار في الاسنان عند طبقة عريضة من الناس وعلي الرغم من أن اصفرار الاسنان لا ينتج عنه اي الالام ولكنه مظهر سئ للغاية يتعرضن للإحراج أمام الناس الآخرين، يبحثون عن بعض الوسائل التي يمكن من خلالها التخلص من هذه المشكلة بشكل فعال، فيمكن استخدام بعض المواد الطبيعية التي تعمل على إزالة جميع التصبغات الموجودة في الأسنان وتبيضها.

مكونات عمل خلطة البيكنج صودا لتبييض الأسنان

ملعقتان إثنان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقتان إثنان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

طريقة عمل خلطة البيكنج صودا لتبييض الأسنان