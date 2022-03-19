نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل لحم الغنم السعودي..تعالى هقولك على سر عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة في الفرن في المقال التالي

سر عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة في الفرن، يفضل العديد من السعوديين طبخ لحم الغنم حيث يقدم وجبه رئيسيه بجانب الأزر أو يوم كده تناوله مع الخبز، وقد يتم استبداله بلحم الضأن حيث يطبخ على شكل كرات موضوعة في صلصة الطماطم، وتعد طريقة طبخ الغنم سهله وبسيطة ولا تستغرق وقتا طويلا في إعدادها واليكم المكونات وطريقه التحضير. سر عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية سوف نقدم لكم طريقة عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة وهي:- مكونات عمل لحم الغنم 2 ملعقة من الكمون صغيرة في الحجم

نصف كوب من الكزبرة المفرومة

فص واحد من الثوم المفروم

600 جرام من لحم الغنم

ملعقة صغيرة من البهارات السعودية

كيلو جرام من الطماطم المقشرة والمفرومة

ملعقة صغيرة من اللومي المطحون

2 ملعقة صغيرة من البابريكا

حبة واحدة من البصل المفروم

80 مل من زيت الزيتون طريقة تحضير لحم الغنم نحضر وعاء عميق ونضع فيها كل من اللحم المفروم مع البقدونس والكزبرة المفرومين ونخلطهم جيداً المفرومين ونخلط جيدا ثم نضعه على الخليط البهارات السعودية والكمون والبابريكا والفلفل الأسود والملح والثوم المجفف.

نقلب المكونات معا ثم نأخذ جزء من الخليط ونصنع منه مقدار اللحم مع الكمية المتبقية من الخليط ونشكلها على هيئة كرات.

في صينية نقوم برص الكرات، ثم نضع الصينية بداخل كيس بلاستيك نظيف وندخلها إلى الثلاجة لمدة 10 دقائق.

نسخن الفرن على 200 درجة مئوية نحضر صينيه الفرن وندهنها جيدا باستخدام زيت الزيتون ونرص عليها كرات اللحم وندخلها الفرن للشوي لمدة لا تزيد عن 10 دقائق وحتى يصبح لون هي بني فاتح.

و لتحضير الصلصة نضع القليل من الزيت في المقلاة مع البصل المفروم ونكلم جيدا حتى يذبل البصل ويصبح لونه اصفر ثم نضع الثوم المفروم عليه والطماطم ونضيف البهارات والملح والكمون والبابريكا والثوم المجفف. نترك الخليط على النار لمدة 10 دقائق ونقلب كل عدة دقائق حتى تصبح الصلصة المسبكة ويغلظ قوامها.

وبهذا تكون الصلصة جاهزة نضع كرات اللحم بها ثم ندخلها إلى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تستوي كرات اللحم بشكل جيد و تتشرب من الصلصة.

يمكن تقديم كرات لحم الغنم مع الأرز الأبيض أو الخبز والسلطة وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة سر عمل لحم الغنم السعودي..تعالى هقولك على سر عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة في الفرن - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل لحم الغنم السعودي..تعالى هقولك على سر عمل لحم الغنم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة في الفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.