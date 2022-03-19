وداعاً لشيب الشعر المبكر..بملعقة ملح واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر المبكر بدون أي صبغات ولا مواد كيمائية

بملعقة ملح واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر ، يعاني كثير من الرجال والنساء من ظهور الشعر الأبيض في رؤوسهم مبكرا ونعرف أن الشعر الأبيض يدل على الشيخوخة المبكرة مما يسبب لهم الشعور بحالة نفسية سيئة ويقومون بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم على التخلص من الشيب المبكر و توجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على التخلص من شيب الشعر مثل وصفة الملح.

بملعقة ملح واحدة تخلصي تماماً من شيب الشعر

يعتبر الملح من أكثر المكونات الطبيعية التي لها تأثير كبير في التخلص

مكونات وصفه الملح لشيب الشعر

ملعقتين كبيرتين من الملح الأبيض الناعم.

وملعقتين كبيرتين من الشاي.

ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند.

وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير واستخدام الملح لشيب الشعر

نحضر وعاء عميق ونقوم بوضع الملح والشاي وزيت جوز الهند وعصير الليمون.

نقوم بخلط هذه المكونات خلطا جيدا حتى تختلط جميع المكونات و نحصل على خليط متجانس.

يوضع هذا الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة.

ونتركه لمدة نصف ساعة. يغسل الشعر من الخليط ونكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

من الخليط ونكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع. مراعاة الاستمرار على هذه الوصفة لمدة شهرين للحصول على نتائج مرضية، للتخلص تماماً من شيب الشعر .

عمل خلطة بالملح للتخلص من شيب الشعر

يستخدم في هذه الوصفة زيت الزيتون والقهوة لتغيير لون الشعر الأبيض فهذه الوصفة تحل محل الصبغة وتعمل الزيوت على ترطيب الشعر

مكونات خلطة الملح للقضاء على شيب الشعر

ربع كوب من الملح.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من القهوة الداكنة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

وملعقة صغيرة من زيت السمسم.

طريقة تحضير واستخدام الملح لشيب الشعر

للتخلص من شيب الشعر يجب اتباع هذه الوصفة كما هي :-