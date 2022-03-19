ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ندمت اني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

ضعي الصابون علي الخيار ومش هتصدقي النتيجة ، عندما نقوم بوضع الصابون المبشور على الخيار سوف نحصل على خليط يساعد في حل جميع مشاكل البشرة التي تحدث، حيث نجد أن الخيار من الخضروات المفيدة جدا لصحة الجسم والبشرة حيث يعمل على ترطيب البشرة بنسبة كبيرة ويحتوي على الكثير من الفيتامينات لذلك نجد أن مزج المكونين سوف يساعد على التخلص من الهالات السوداء، أثار الحبوب، ويعمل على تفتيح البشرة ويساهم مساهمة كبيرة في التخلص من حروق الشمس وتوحيد لون البشرة التي تتغير بسبب أشعة الشمس المباشرة إلى جانب عوامل البيئة المحيطة من أتربة وعوادم للسيارات لذلك سوف نوضح لكم كيفية تحضير الوصفة من خلال هذا المقال.

تحضير وصفة الصابون مع الخيار

المكونات:

قطع من الخيار المغسول والمجهز.

صابون.

زيت عطري مثل اللافندر أو زيت جوز الهند.

ماء ساخن.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء ثم نضعه على النار.

ثم بعد ذلك نحضر قطع الخيار ونضعها في الماء الساخن على النار.

نحضر الصابون ونقوم ببشره جيدا ثم نضعه على الخيار في الماء.

نترك الخليط يغلي على النار حتى تتجانس مكونات الصابون مع الخيار.

نقلب المكونات جيدا على النار حتى يذوب الصابون تماما وتصبح قطع الخيار طرية جدا.

نخرج الخليط في بولة ونضع عليه قطرات الزيت التي لدينا.

نخلط المكونات جيدا ونقلبها قبل أن يبرد الخليط.

نقوم بعد ذلك باستخدامه على البشرة للاستمتاع بجميع فوائده.

وصفة كريم الخيار

تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن وصفات الكريم المذهلة التي تعمل على تفتيح البشرة وزيادة نضارتها فقد قمنا بإحضار وصفة كريم الخيار ونوضح لكم طريقة عملها من خلال الأسطر القادمة.

المكونات:

خيار معصور مركز بدون إضافة ماء.

ملعقة نشأ.

ماء ورد.

2 ملعقة زبادي.

طريقة التحضير: