بملعقة واحدة من النشا تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم كله نتيجة روعه من أول مرة بدون أي ألم 

بملعقة واحدة من النشا تخلصي تماماً من شعر الوجه والجسم ، يوجد مواد واحدة تستخدم لأغراض كثيرة فمثلا النشا هو مسحوق أبيض يستخرج من بذور الذرة كما أنه يستخدم في المطبخ ويستخدم في عمل بعض أنواع الحلوى وأيضا في الوصفات الجمالية للبشرة ويستخدم أيضا في إزالة الشعر الزائد من الجسم وتستطيع السيدة أن تصنعه بنفسها في منزلها بأقل الأسعار والمكونات.

بملعقة واحدة من النشا تخلصي تماماً من شعر الوجه

يتم استخدام النشا مع الزبادي والبيض لتحضير ماسك يوضع على البشرة وبالتالي يتخلص من كل الشعر الزائد الموجود بالبشرة.

مكونات إزالة الشعر بالنشا

أربعة ملاعق كبيرة من النشا

بياض 2 بيضة.

قطعة قماش من الصوف الخفيف.

نصف كوب من الزبادي.

طريقة تحضير واستخدام إزالة الشعر بالنشا

حتى نقوم بعمل خليط النشا لإزالة الشعر يجب إتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء صغير ونضع فيه بياض البيض والنشا و نمزجهم جيدا حتى يختلط المكونات.

وضع المعجون على المنطقة المراد إزالة الشعر منها.

نضع عليه قطعة قماش الصوف.

تنزع قطعة القماش والمعجون سوف تنتزع وبها الشعر ولكن قد يحدث بعض الألم.

بعد نزع الشعر نقوم بدهان المنطقة المنزوع منها الشعر بموجب قطعة من القطن وندهنها بالزبادي لتلطيف الجلد.

استخدام النشا مع زيت الزيتون لإزالة الشعر

تستخدم بعض السيدات النشا مع زيت الزيتون حيث تعتبر تلك الوصفة فعالة جداً لإزالة الشعر وفيما يلي طريقة تحضيرها واستخدامها

مكونات وصفه النشا للتخلص من الشعر الزائد

2 ملعقة من النشا.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

طريقة تحضير واستخدام النشا للشعر الزائد

لكي نقوم بإزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام النشا وزيت الزيتون يتم اتباع الخطوات التالية:

نحضر وعاء صغير ونضع فيه النشا مع زيت الزيتون ونقلبهم جيدا حتى يمتزج الخليط مع بعضه.

توزيع الخليط على المكان المراد نزع الشعر منه ونتركه لمدة عشرون دقيقة.

نقوم بفرك الخليط الموجود على البشرة ثم نقوم بغسله بالماء البارد.

فوائد وأهمية النشا للبشرة