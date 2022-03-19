نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بكل أسرار المطاعم بدون ما تفك بطعم وقوام رائع في المقال التالي

كفتة الفراخ المشوية تعد من أكثر الوجبات الاقتصادية اللذيذة و المميزة جدًا ويتخلف مذاقها عن كفتة اللحم تمامًا، حيث أن الفراخ من أكثر البروتينات التي يفضلها الجميع وبالأخص الأطفال، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي يتم تحضيرها بالفراخ ومن ألذ هذه الطرق هي الكفتة المشوية ودايما يطلبها الأطفال والشباب في المطاعم وهذا لأنهم يستخدمون تتبيلة خاصة تجعل الكفتة بطعم رائع يعشقه كل من يتناوله وسنقدم لكم أسرار تحضير الكفتة المشوية بتتبيلة سهلة وبسيطة بدون ما تفك أو تتشرب زيت. مقادير كفتة الفراخ المشوية نصف كيلو من صدور الفراخ.

قطعة دهن.

بصلة مفرومة ومصفاة من ماء البصل.

حبة من الفلفل الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الفراخ.

ربع ملعقة صغيرة من بيكربونات صوديوم. طريقة تحضير كفتة الفراخ المشوية في البداية نأتي بصدور الفراخ ونقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة لكي يسهل ضربها في الكبة.

ثم نأتي بقطعة من الدهن لكى تغطى للمكفتة طعم مميز جدًا وغني.

بعد ذلك نأتي بالكبة ونقوم بوضع صدور الفراخ و قطعة الدهن في الكبة.

نقوم بضرب صدور الفراخ جيدا مع التقليب أذا وقف الضرب.

ثم نقوم بتقطيع البصل إلى مكعبات متوسطة و نضيفها على صدور الدجاج.

نستمر في ضرب الكفتة في الكبة.

ثم نقوم بإضافة الثوم و حبة الفلفل الأخضر، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ، القرفة و الحبهان و الثوم البودر والبصل البودر.

نتأكد من ضرب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا كافة مكونات الكفتة.

بعد ذلك نسكب كفتة الفراخ في وعاء ونغطيها ونتركها في الثلاجة لمدة ساعة.

نأتي بـ أسياخ الشيش طاووق و نقوم بوضع القليل من الزيت في بولة.

نضع أيدينا في الزيت ونقوم بتشكيل على الاسياخ.

نأتي بمقلاة ونقوم بوضع القليل من الزيت ونقوم برص اسياخ كفتة الفراخ.

بعد ذلك نضع المقلاة في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ لون الشوي المميز. عمر شويل - جدة كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بكل أسرار المطاعم بدون ما تفك بطعم وقوام رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفتة الفراخ المشوية الاقتصادية بكل أسرار المطاعم بدون ما تفك بطعم وقوام رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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