بكوب من الحليب اعملي فطيرة السمسم الشهية لفطور صحي لكي ولعائلتك

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تعد فطيرة السمسم الشهية من المعجنات المحبوبة التي يقبل عليها الكثيرين حيث أنها تحتوي على السمسم الشهي الذي يدخل في كثير من المخبوزات والمعجنات، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز بأبسط المكونات، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في البيت، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تتكون من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية كما يتم تناولها على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة السمسم الشهية في البيت.
مقادير عمل فطيرة السمسم
لتحضير فطيرة السمسم الشهية في البيت يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- كوب من السمسم.
- ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.
- ربع كوب من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ٥ أكواب من الدقيق.
- نصف كوب من فتات الخبز.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- كوب من الماء الدافئ.
- حبة من صفار البيض.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب من الحليب الدافئ.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فطيرة السمسم الشهية بطريقة ناجحة في البيت يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- نحضر بولة عميقة ونقوم بخلط الدقيق الحليب والماء والسكر ونقلبهم جيداً.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج صودا والملح مع العجن حتى نحصل على عجين متماسك.
- ثم نقوم بتقسيم العجين إلى قسمين ونتركها مغطاه جانبا لمدة لا تقل عن ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نرش فتات الخبز بداخل قالب ذات سمك رفيع، ثم نقوم بفرد العجين ثم نقطعها إلى مثلثات صغيرة متساوية.
- ثم نقوم بدهن وجه الفطيرة بصفار البيض والزبدة باستخدام فرشاة من البلاستيك مع رش وجهها بالسمسم.
- بعد ذلك ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٨٠ درجة مئوية حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- ثم نخرجها من الفرن ونتركها لتهدأ قليلاً، ثم نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى فطيرة بالسمسم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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