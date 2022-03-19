بكوب من الحليب اعملي فطيرة السمسم الشهية لفطور صحي لكي ولعائلتك

تعد فطيرة السمسم الشهية من المعجنات المحبوبة التي يقبل عليها الكثيرين حيث أنها تحتوي على السمسم الشهي الذي يدخل في كثير من المخبوزات والمعجنات، وهنا سوف نقدمها بطعم رائع ومذاق مميز بأبسط المكونات، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في البيت، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، كما أنها تتكون من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة وإقتصادية كما يتم تناولها على الإفطار بجانب كوب من الشاي أو الحليب، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فطيرة السمسم الشهية في البيت.

مقادير عمل فطيرة السمسم

لتحضير فطيرة السمسم الشهية في البيت يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من السمسم.

ملعقة كبيرة من البيكنج صودا.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٥ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من فتات الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

كوب من الماء الدافئ.

حبة من صفار البيض.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب من الحليب الدافئ.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فطيرة السمسم الشهية بطريقة ناجحة في البيت يجب إتباع هذه الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-