بربع كوب من النشا حضري اللقيمات السعودي المقرمشة في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة اللقيمات السعودي ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، وتختلف طريقة تحضيرها حيث أنه يمكن عملها بالمكسرات أو القرفة وغيرها من الطرق، وتعتبر من الحلويات التي يقوموا بعملها في المناسبات والاعياد وخاصتاً في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات الهشة والمقرمشة المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الحلويات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة لتحضيرها بدل من شرائها من الخارج، وتتكون هذه الحلوى من مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل اللقيمات السعودي اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل اللقيمات السعودي

تتكون اللقيمات السعودي اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي وهي كالتالي:-

٢ كوب من الطحين الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من الحليب.

كوب وربع من الماء الدافئ.

قطر بارد.

طريقة عمل القطر

نقوم بتحضير إناء ونضع به كوب من الماء ونضعها على نار متوسطة ثم نضع كوبين من السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر جيداً ونتركها حتي تغلي لمدة ربع ساعة حتي نحصل على قطر ثقيل، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالآتي:-

نقوم بتحضير وعاء الخلاط الكهربائي ونضع به الطحين والنشا والقرفة والهيل والخميرة الفورية والملح ونقلب المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك الماء والحليب ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على عجينة متجانسة وليمة وناعمة. ثم نقوم بتغطية الإناء ونتركه لمدة ساعتين حتي يتضاعف حجمها أكبر. تحضير مقلاة ونضع بها كمية من الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نأخذ ملعقة صغيرة من العجين ونضعها في الزيت. نقلب اللقيمات جيداً حتى الحصول على اللون الذهبي ونخرجها من الزيت ونضعها في القطر البارد ونخرجها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.

سر نجاح اللقيمات وجعلها مقرمشة

على كل السيدات التي ترغب في جعل اللقيمات مقرمشة يجب ان تكون الشربات باردة تماماً، ويكون الزيت سخن وليس بارداً وقيل اذا كانت اللقيمات ساخنة، واذا تم تزينها بالشوكولاتة يجب عليكي وضعها في الثلاجة حتى لا تصبح طرية، وان يكون نوع الطحين مخصص لعمل الحلويات.

سر نجاح العجينة

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند عمل العجينة وهي كالآتي:-

عدم وضع الدقيق مرة واحدة ولكن يجب وضعه على مرحلتين اي يمكن تخمير النصف الأول ثم نضيف النصف الثاني.

التأكد من مدة صلاحية الخميرة الفورية اي نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ وملعقة من السكر والخميرة ومراقبتها بطهور فقاعات تعني أنها جيدة.

يجب التأكد من أن الماء المضاف للعجن دافئ وليس مغلى أو ساخن حداً حتي لا تفيد العجينة بل بالعكس تكون هشة وطرية.

فوائد الحليب للجسم

هناك بعض الفوائد التي منحها الحليب للجسم وهي كالآتي:-