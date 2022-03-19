ضاع عمرك وانتي تشتري الكريم شانتيه حولي كوب حليب الي كريم شانتيه بتاع الحلواني في 3 دقائق بملعقة واحدة

الكريم شانتيه من أفضل المكونات التي تستخدم مع العديد من الحلويات وخاصة الكيك وبلح الشام, والكريم شانتيه من المكونات التي تحتاج الي مقادير متساوية للحصول على القوام المناسب له حتى لا يتسبب في فشل الوصفة, ويبحث الكثير وخاصة ربات البيوت عن طريقة إعداد الكريم شانتيه في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة فقط باستخدام كوب فقط من الحليب للحصول على قوام مثل محلات الحلويات, لذلك خلال السطور القادمة سنتناول عرض الطريقة الصحيحة لعمل الكريم شانتيه في البيت بسهولة بكوب لبن فقط.

مقادير تجهيز الكريم شانتيه في البيت

كوب حليب.

ربع كوب ماء بارد.

معلقة فانيليا.

معلقة جيلاتين.

ربع كوب سكر مطحون

طريقة أعداد الكريم شانتيه في البيت بسهولة مثل المطاعم

يتم خلط الماء المثلج مع الجيلاتين ويقلب كل منهم معا, ويضاف عليهم السكر البودر ويقلب كل المكونات معا.

يوضع الحليب في اناء على النار حتى يسخن قليلا ويضاف عليه الفانيليا.

يوضع الحليب في الخلاط ويضاف عليها خليط الجيلاتين ويتم خلطهم جيدا حتى يتحول القوام الي اللون الابيض ويكون متماسك.

يمكن اضافة كمية من بودر الكاكاو الي الخليط ليصبح كريم شانتيه بالشكولاتة.

يتم وضع الكريم شانتيه في عبوة محكمة الغلق وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام ويمكن ان تترك لأكثر من اسبوعين في الثلاجة دون ان يتلف.

كيفية عمل الكريم شانتيه في البيت بالبيض

الكريم شانتيه من المكونات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة وتوفير تكلفة شراءه من المحلات بمبالغ كبيرة وذلك من خلال الاتي:-