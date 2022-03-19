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المكرونة من الاكلات المفضلة لدي الكثير ويمكن تحضير المكرونة بأكثر من طريقة، ولكن من الطرق الجديدة لتحضير المكرونة هي عمل مقرمشات المكرونة وهي من الوجبات المسلية جدًا والتي تعطي شعور بالدفيء، ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير مقرمشات المكرونة في البيت كبديل عن شراء المقرمشات الجاهزة التي قد تكون مضرة للصحة لاحتوائها على مواد حافظة، وخلال السطور التالية سنوضح الطريقة الصحيحة لعمل مقرمشات المكرونة في البيت بشكل صحي وبمكونات سهلة جدًا. مقادير عمل المكرونة المقرمشة لتحضير مقرمشات المكرونة نحتاج الي مجموعة من المكونات البسيطة وهي: – مكرونة.

زيت للقلي.

دقيق ابيض.

نشا.

ملح وفلفل اسود.

ببريكا.

بصل وثوم مجفف. كيفية تحضير مقرمشات المكرونة لتحضير مقرمشات المكرونة بسهولة وفي وقت سريع يجب اتباع الخطوات التالية: – نبدأ بسلق المكرونة في كمية من الماء والملح والزيت لمدة عشر دقائق فقط.

نصفي المكرونة ونتركها حتى تبرد قليلًا.

في وعاء نخلط الدقيق مع النشا مع نصف معلقة ملح وفلفل اسود، ومعلقة من كل من الثوم والبصل المجفف.

نضع خليط المكونات الجافة ونقلبها حتى تمتزج المكونات وتغطي كل المكرونة بالمزيج.

في زيت غزير على نار متوسطة نضع المكرونة ونقلبها بشكل مستمر حتى يصبح لونها ذهبي جميل، ونخرجها من الزيت ونضعها على مناديل ورقية لامتصاص أي زيت زائد موجود بها.

تقدم مع الصوص المفضل كاتشب او مايونيز او أي صوص اخر. ما هي أهمية تناول المكرونة المكرونة من الأكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي تعمل على امداد الجسم الطاقة.

تحتوي على مجموعة من الفيتامينات المفيدة للجسم.

تحتوي على نسبة من حمض الفوليك والذي يعد من أهم الاحماض للنساء وخاصة عند الانجاب.

وتحتوي على نسبة من السوائل التي تحافظ على ترطيب الجسم، كما انها غنية بنسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحافظ على خلايا الجسم وتكسب الجسم مناعة وتهاجم الخلايا السرطانية.

تحتوي على مواد تعمل على تنظيم مستوي السكر في الدم وبهذه الطريقة يمكنك عمل ألذ مقرمشات بالمكرونة. عمر شويل - جدة لو عندك كوب مكرونة وملعقة دقيق أعملي مقرمشات المكرونة اقتصادية صحية ولذيذة هتعجب أولادك جدا - ثقفني

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