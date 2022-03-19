وصفة قشور الباذنجان لعلاج الشيب في ساعة وبدون رجوع مره أخري حتي لو كان شعرك كله أبيض

وصفة قشور الباذنجان لعلاج شيب الشعر في ساعة ،ظهور الشعر الأبيض من الأشياء المزعجة للكثير من الأشخاص وخاصة إذا كان في سن صغير، ويظهر الشعر الأبيض بسبب نقص في صبغة الميلانين في الشعر وبالتالي يتغير لونة ويمكن ان يكون هذا النقص بسبب عوامل وراثية او بسبب التدخين والتعرض لضغط عصبي وتوتر بشكل زائد، وازدادت عمليات البحث عن أفضل طريقة طبيعية للتخلص من الشعر الأبيض بسهولة في البيت دون أي أضرار للشعر، وخلال السطور التالية سنتناول الحديث عن أفضل طريقة للتخلص من الشيب في البيت باستخدام قشور الباذنجان خلال ساعة واحدة فقط.

كيفية استخدام قشور الباذنجان للقضاء على الشيب

قشور الباذنجان من المكونات الطبيعية التي لا تقتصر أهميتها في التخلص من الشعر الأبيض فقط بل له العديد من الفوائد الأخرى، حيث يساعد في تغذية الشعر بالعديد من الانزيمات والفيتامينات التي تساعد في إعادة نمو الشعر مرة اخري وتساعد في ترطيب الشعر بشكل قوي والتخلص من الهيشان، وتساعد الوصفة في التخلص من تقصف الشعر ويمكن استخدام قشور الباذنجان للتخلص من الشعر الأبيض كالتالي:-

يتم تقشير الباذنجان ويوضع في اناء به كوب من الماء ويتم رفع قشور الباذنجان على النار وتترك تغلي نصف ساعة.

يوضع عليها معلقة شاي وتقلب نع الماء وتترك تغلي ١٠ دقائق ويصفي الخليط ويوضع في زجاجة ويتم رش منه على الشعر مرتين دون غسل الشعر.

طريقة القضاء شيب الشعر بسهولة في البيت بالسمسم

السمسم من المكونات التي لها أهمية كبيرة على الشعر حيث يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر وتحفز بصيلات الشعر لإنتاج الميلانين وبالتالي يتحول لون الشعر الي الاسود مرة اخري، ويساعد في تقليل تساقط الشعر، والتخلص من القشرة ايضا، ويتم تحضير الوصفة عن طريق خلط معلقة من السمسم البودر مع معلقة من القرنفل المطحون ويوضع على الخليط معلقة من الزبادي وتخلط المكونات كلها معا حتى تمتزج، ويوضع الخلطة على الشعر حتى تجف وذلك خلال ساعة ويتم غسل الشعر جيدا وتستخدم مرة كل يومين وبعد ذلك سيلاحظ التخلص من اي شعر أبيض بشكل سريع.