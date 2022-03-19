نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي وأرخص وصفة لإزالة الشعر..ب1/2 ملعقة النشا تخلصي تماماً من الشعر الوجه والجسم الزائد بدون أي آلم في المقال التالي
ب1/2 ملعقة النشا تخلصي تماماً من الشعر الوجه ، تهتم كل امرأة بأن تقوم بإزالة الشعر الزائد من الجسم حيث أن إزالة الشعر الزائد من أساسيات النظافة الشخصية التي يجب أن تقوم بها كل النساء، وتتعدد الوسائل والطرق التي يمكن استخدامها في إزالة الشعر ولكنها تتنوع بين ما يحتاج إلى تكلفة كبيرة لتطبيقه ومنها ما يكون مؤلم في وقت استخدامه، ولتفادي كل ذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال كيف يمكن إزالة الشعر باستخدام النشا.
ب1/2 ملعقة النشا تخلصي تماماً من الشعر الوجه
يعتبر النشا من المنتجات التي أثبتت فعالية كبيرة في إزالة الشعر الزائد، ويمكن استخدام النشا عن طريق اتباع الخطوات التالية:
مكونات وصفه النشا لنزع الشعر
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- نصف ملعقة من النشا.
- عصير ليمونه.
- قطعة قطن.
- ملعقة كبيرة معجون أسنان.
طريقة تحضير واستخدام النشا لنزع الشعر
- في إناء نقوم بوضع بيكربونات الصوديوم ونضع عليها عصير الليمون وعندها سوف يتكون فوران، ننتظر حتى يهدأ ثم نقوم بوضع النشا ومعجون الأسنان ونقوم بخلط المكونات جيداً حتى تصبح متجانسة.
- بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على المنطقة المراد إزالة الشعر الزائد منها ونتركها لمدة نصف ساعة.
- نقوم باستخدام قطعة القطن في نزع المزيج ومسحه ولكن يجب أن يكون في عكس اتجاه نمو الشعر، وعندها سوف تلاحظين اختفاء الشعر.
وصفة النشا والخل للتخلص من الشعر الزائد في الجسم
يعتبر الخل أيضاً من المنتجات التي لها فعالية في التخلص من الشعر الزائد وعند استخدامه مع الخل يعطي نتيجة جيدة، ويمكن تطبيق الوصفة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
مكونات وصفه النشا للتخلص من الشعر الزائد
- ملعقة صغيرة من الخل.
- نصف ملعقة من النشا كبيرة.
طريقة تحضير واستخدام النشا للتخلص من الشعر
- في إناء يتم وضع كلاً من الخل والنشا ويتم مزج المكونين جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.
- بعد ذلك يتم وضع المزيج على المنطقة الموجود بها الشعر ودهنها به، ونترك المزيج على البشرة لمدة عشر دقائق.
- نقوم بعدها بغسل المنطقة بالماء، ومن أجل الحصول على نتيجة مرضية يجب استخدام هذه الوصفة لمدة 3 أيام وعندها سوف تلاحظين قلة ظهور الشعر واختفائه بشكل تدريجي من الجسم، من دون أي ألم أو جهد.
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