أسهل فطائر بالجبنة من غير فرن ولا تخمير في الطاسة في اقل من 10 دقائق

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اسهل فطائر بالجبنة في المقلاة، يتساءل الكثير من الأمهات عن طرق جديدة و سريعة و سهلة لتحضير فطائر بمكونات اقتصادية وبسيطة، من أكثر المقبلات التي يطلبها الأطفال والأولاد في الافطار والعشاء هي الفطائر لأنها من الوجبات السريعة، وسنقدم لكم أسهل وأسرع طريقة لعمل فطائر بحشو الجبنة في المقلاة بهذه الطريقة لن تحتاجي تخمير أو فرن، ستقومين بتحضيرها في المقلاة كما يمكنك إضافة الحشوات المختلفة و لكننا حرصنا أن نقدم أكثر الحشوات اللذيذة التي يفضلها الجميع وهي الجبنة. مقادير فطائر الجبنة في المقلاة 2 كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

ربع ملعقة صغير من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ربع كوب من الحليب الدافئ.

ماء دافئ للعجن. الحشو نصف كوب من الجبنة المشللة.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا. طريقة تحضير فطائر الجبنة في المقلاة نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الدقيق الأبيض بعد نخله لكى تصبح الفطائر هشه.

بعد ذلك نضيف الملح و السكر و الحليب البودر.

نقلب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.

ثم نقوم بإضافة ملعقتين من الزيت ونقلبهم مع الدقيق حتى يختفي أثره في الدقيق.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب السائل على الدقيق ونقلبهم جيدا حتى يتشرب الدقيق.

بالتدريج نقوم بإضافة الدقيق الدافئ على العجينة مع العجن المستمر حتى تحصلين على عجينة طرية ولينة.نقسم العجينة الى كرة متوسطة الحجم ونقوم بدهن القطع بالزيت ونغطيها.

بعد ذلك نقوم بفرد كور الفطائر على سطح الرخامة بعد رش القليل من الدقيق على الرخامة لكى لا تلتصق.

في وعاء نقوم بخلط الجبنة الموتزاريلا و الجبنة المشللة مع بعضهم.

بعد ذلك نقوم بحشو الفطائر بخليط الجبن على طرف الفطائر، ولكن احرصي علي عدم وصول الجبنة إلى الأطراف.

ثم نقوم بلف العجينة أسطواني لور مع غلق الأطراف.

نضع طاسة على النار ونتركها حتى تسخن ونضع بداخلها ملعقة من الزيت وملعقة من الزبدة حتى يذوبا.

عندما يسخن الزيت نقوم بوضع الفطائر على نار منخفضة ونقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجوانب.

لابد أن تكون النار هادئة لكى لا تحترق و نقلبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

تقدم للطعام ساخنة لكى نستمتع بالجبن وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل فطائر بالجبنة من غير فرن ولا تخمير في الطاسة في اقل من 10 دقائق - ثقفني

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