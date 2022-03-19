شمعة واحدة فقط معجزة في علاج تشققات القدمين ضعيها لمدة ساعتين وتمتعي بأقدام ناعمة كالحرير

شمعة واحدة للتخلص من تشققات القدمين والاسمرار

تشقق القدمين من أكثر المشاكل التي يوجهه السيدات وخاصة في فصل الشتاء وذلك بسبب برودة الجو والسبب في جفاف الجلد ومع الوقت يتسبب في تراكم الجلد الخشن وتراكمه على القدمين، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة فعالة وطبيعية يمكن اتباعها في البيت للتخلص من تشقق القدمين والاسمرار وتكون اقتصادية وذلك لتوفير تكلفة عمل جلسات لتقشير القدمين في صالونات التجميل والتي تكون تكلفتها عالية ويتم استخدام مواد مضرة للجلد، وخلال السطور التالية سنوضح كيفية التخلص من الجلد الخشن المتشقق في القدمين والاسمرار والكلف بشمعة واحدة فقط.

كيفية التخلص من تشققات القدمين بسهولة في البيت بشمعة واحدة

وصلة الشمع والليمون من افضل الوصفات التي تساعد في التخلص من اي اسمرار او كلف في القدمين ويعمل على التخلص من اي جلد ميت وخشن متراكم، وتحتوي الوصفة على زيت الزيتون والذي يعمل على ترطيب الجلد بشكل جيد وبالتالي يكون القدم ناعم وخالي من أي تشققات ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم بشر شمعة جيدا بحيث تصبح ناعمة جدا ويضاف عليها ربع كوب من الليمون.

يضاف على الخليط ربع كوب من زيت الزيتون ومعلقتين من الجلسرين ويقلب كل منهم معا.

يرفع الخليط على نار ويقلب باستمرار حتى يذوب وتتجانس كل المكونات معا.

يتم وضع الخليط على كل أجزاء القدم ويغطي القدمين بكيس بلاستيكي ويتم ارتداء جوارب ويترك الخليط على القدمين ليلة كاملة.

بعد ذلك يتم شطف القدمين من الخليط ويمكن استخدامه مرة كل ثلاث ايام للتخلص من التشققات نهائي.

وصفة النشا والسكر السحرية لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات

وصفة النشا من الوصفات التي تحول جلد القدمين الي جلد ناعم غير متشقق وتساعد في توريد القدمين وتفتيح اي اسمرار والتخلص من الكلف وترطب الجلد بشكل كبير ويمكن تجهيزها من خلال خاط معلقة من الدقيق ومعلقة من السكر ومعلقة نشأ ومعلقة زبادي وتخلط المكونات كلها معا وتوزع على القدم وتترك حتى تجف، وبعد ذلك يتم فرك الوصفة من القدمين ويشطف القدمين ويتم الترطيب بزيت زيتون او بالجليسرين بشكل يومي.