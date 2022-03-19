نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندى اللحم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة في المقال التالي

سر عمل مندى اللحم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة، يعد المكونان الأساسيان لطبق مندي اللحم السعودي هما الأرز واللحم، وهي أكلة تشتهر بتقديمها في المناسبات السعيدة كالأعياد والولائم، يتميز مندي اللحم بطعمه اللذيذ حيث يضاف إليه الكثير من التوابل التي تعطي مذاق متميز له، ويمكن تحضير مندي اللحم بكل سهولة في المنزل لعمل أجمل وليمة لأقاربك وأحبابك. سر عمل مندى اللحم بالطريقة السعودية من خلال موقعنا سوف نقدم طريقة عمل مندي اللحم في البيت بمكونات سهله وبطريقة تحضير بسيطة مقادير عمل مندي اللحم 3 أكواب أرز

ملعقة من الثوم المفروم

½ كيلو من لحم الضأن

ملعقة من الكمون

وملعقة من الكزبرة

6 ملاعق من الزيت النباتي

ملعقة من الفلفل الأخضر

2 لتر من الماء

ملعقة من الهيل الأسود

وملعقة من الكركم

ملعقة من الزنجبيل المطحون

2 حبة من الفلفل الأخضر

ملعقة من جوزة الطيب

وملعقة من الفلفل الحار

ملعقة من ورق اللوري

وملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة من التوابل

وملعقة من القرنفل طريقة تحضير مندي اللحم نحضر مقلاة مناسبة ونضع فيها القرنفل وورق اللوري والكزبرة والهيل والكمون والقرفة وجوزة الطيب والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيدا ونلاحظ الرائحة الجميلة التي تصدر عن المقلاة.

ثم نضع لحم الضأن علي الخليط ونضيف رشه من الملح والكركم عليه ونقلب حتي تمتزج المكونات ثم نرفع المقلاة عن النار ونتركها حتي تهدأ حرارتها ثم ندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

نحضر وعاء أخر ونضع فيه الزيت حتي يسخن ثم نضيف البصل ونقلبه حتي يذبل ويصبح ذهبي اللون.

نضع الملح والفلفل الأسود علي البصل ونضيف التوابل والثوم المفروم ونقلب جيدا حتي تتجانس المحتويات.

ثم نخرج خليط اللحم من الثلاجة ونضيفه علي البصل ونضف الزنجبيل والفلفل الحار ونقلب جيدا حتي يصبح اللحم لونه بني ويقترب علي النضج.

من الثلاجة ونضيفه علي البصل ونضف الزنجبيل والفلفل الحار ونقلب جيدا حتي يصبح اللحم لونه بني ويقترب علي النضج. يتم تصفية اللحم من المرقة ثم نحضر مقلاة ونضع بها بعض من الزبدة حتي تسيح ونحمر بها اللحم.

نضيف الأرز إلى المرقة حتي يستوي بها وننتظر حتي يغلي المرق ثم نهدأ النار تحته ونغطيه ونتركه حتي ينضج تماما.

ونضع الأرز بعد النضج علي طبق التقديم ونرص قطع اللحم المحمر أعلاه ويقدم مع أي نوع تفضله من السلطة علي السفرة وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندى اللحم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل المندي السعودي..تعالى هقولك على سر عمل مندى اللحم بالطريقة السعودية خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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