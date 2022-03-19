عجينة البريوش بأسهل طريقة في المنزل لألذ المخبوزات الشهية

البريوش عبارة عن أحد أنواع المخبوزات الفرنسية الذي يتميز بأنه ذات طعم لذيذ وشهي وهو يتكون من مواد صحية ومفيدة لجسم الإنسان، ولكنه لا يمكن أن يغني تناول البريوش عن تناول الخبز العادي، وخاصة وأن مكونات البريوش تعد مكلفة عن مكونات الخبز العادي، هذا إلى جانب أنه لا يمكن تناوله مع بعض الأطعمة والأكلات المختلفة، وتحتوي قطعة البريوش الواحدة في العادة التي تزن 50 جرام على سعرات حرارية تصل إلى 124 سعرة حرارية، هذا وبالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من العناصر مثل الدهون والبروتينات، والكربوهيدرات، وغيرها، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل عجينة البريوش.

مُكوّنات عجينة البريوش

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

بيضة مخفوقة.

رشة ملح.

ملعقة خميرة فورية.

نصف أصبع من الزّبدة.

مقدار ربع كوب من السكّر البودر.

قشر ليمونة مبشورة.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا.

عدد خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

بعض الماء دافئ.

طريقة تحضير عجينة البريوش