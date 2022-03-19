نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عجينة البريوش بأسهل طريقة في المنزل لألذ المخبوزات الشهية في المقال التالي
البريوش عبارة عن أحد أنواع المخبوزات الفرنسية الذي يتميز بأنه ذات طعم لذيذ وشهي وهو يتكون من مواد صحية ومفيدة لجسم الإنسان، ولكنه لا يمكن أن يغني تناول البريوش عن تناول الخبز العادي، وخاصة وأن مكونات البريوش تعد مكلفة عن مكونات الخبز العادي، هذا إلى جانب أنه لا يمكن تناوله مع بعض الأطعمة والأكلات المختلفة، وتحتوي قطعة البريوش الواحدة في العادة التي تزن 50 جرام على سعرات حرارية تصل إلى 124 سعرة حرارية، هذا وبالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من العناصر مثل الدهون والبروتينات، والكربوهيدرات، وغيرها، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم أسهل طريقة لعمل عجينة البريوش.
مُكوّنات عجينة البريوش
- عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- بيضة مخفوقة.
- رشة ملح.
- ملعقة خميرة فورية.
- نصف أصبع من الزّبدة.
- مقدار ربع كوب من السكّر البودر.
- قشر ليمونة مبشورة.
- واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- عدد خمس ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- بعض الماء دافئ.
طريقة تحضير عجينة البريوش
- نبدأ في تحضير عجينة البريوش من خلال وضع الماء الدافئ مع الحليب ونصف ملعقة سكر والخميرة الفورية ونقلبهم مع بعضهم البعض ونتركهم لمدة خمس دقائق حتى يحدث التفاعل بينهم.
- نقوم بخلط كمية السكر التي لديها مع البيض والدقيق داخل وعاء كبير بشكل جيد.
- نقوم بإضافة الفانيليا والملح وقشر الليمون المبشور إلى الخليط ونستمر في التقليب حتى الامتزاج الجيد لكافة المكونات مع بعضها البعض.
- نستمر في التقليب حتى تصبح العجينة لينة جداً وقابلة للتشكيل.
- يتم إضافة الزبدة إليها وكذلك الحليب والخميرة ونواصل العجن حتى تصبح لينة تماماً.
- يتم تغطية العجينة باستخدام كيس نايلون أو قطعه قماش ونضعها في مكان دافئ حتى تختمر وقد يصل وقت التخمر إلى ساعتين حتى تختمر بشكل جيد.
- نقوم بتقسيم العجينة إلى ثلاث قطع متساوية في الشكل والحجم ولابد أن تأخذ شكل المستطيل ثم نقوم بصنع جديلة من تلك القطع الثلاثة ونتركها قليلاً حتى ترتاح لمدة ساعة.
- نقوم بتشغيل الفرن لا يكون على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- نجهز الصينية وندهنها بالسمن وترش بالدقيق ثم نضع بها الجديلة التي ندهنها بالزبدة وتوضع بداخله الصينية وتخبز لمدة ثلث ساعة تقريبا.
- نراقبها بها بين الحين والآخر حتى لا تحترق.
- نقوم بتشغيل الشواية فوقها لمدة خمس دقائق حتى يصبح لونها ذهبي ولذيذ.
- بعد ذلك نقوم بإخراجها من الفرن وتقدم للأكل وبالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة البريوش بأسهل طريقة في المنزل لألذ المخبوزات الشهية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.