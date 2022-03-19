نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إعداد عجينة القطايف في المنزل استعدادا لشهر رمضان المبارك في المقال التالي
هناك أنواع كثيرة من الحلويات نقوم بإعدادها في شهر رمضان ومن أكثر الحلويات التي يتم إعدادها بشكل يومي هي القطايف، وهي من العجين الحساسة جدا حتى نحتاج إلى شرائها يوما بيوم لأنها يحب أن طازجة، فتقوم بالذهاب إلى الأفران لشرائها يوميا، فتعد من أكثر العجائن التي يمكن عملها في المنزل، ونقوم بحشوها بالمكسرات اللذيذة التي نحبها ونقليها في الزيت ونضعها في الشربات وهي تتميز بالدعم الرابع الشرقي الأصيل، فهي مشهورة في مصر مع كوب من الشاي أو عصير تمر هندي بعد الإفطار في شهر رمضان.
مكونات عجينة القطايف
- كوب ونصف من الدقيق.
- ماء دافئ.
- نصف ملعقة من البيكنج بودر.
- ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.
خطوات عمل عجينة القطايف
لا تحتاج عجينة القطايف إلى خطوات كثيرة لعملها لأنه بسيطة جدا ولا تحتاج إلى وقت كبير أو مكونات مبالغ فيها وإنما يجب أن تقوم بضبط قوام العجينة للحصول على نتائج جيدة.
- نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء.
- نضع الحليب البودر باستخدام مضرب يدوي نقوم بوضع سرسوب من الماء على العجين حتى تصبح مثل قوام البان كيك.
- نقوم بوضع طاسة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن جيدا ويفضل أن تكون مصنوعة من التيفال.
- نضع كمية من العجين في كيس بلاستيك ونقوم بعمل فتحة من أحد الجوانب ونضع علي الطاسة.
- نتركها حتى تأخذ لون من الأسفل ويجفف الوجه تماما.
- تنهي كل الكمية ونقوم بتغطيتها جيدا حتى لا تنشف.
مكونات القطايف
- كوب من الزبيب.
- مقدار كوب من جوز الهند.
- كوب من السوداني المجروش.
طريقة إعداد القطايف وقلبها
- نقوم بفرك الزبيب إلى أجزاء صغيرة ونضع معها جوز الهند.
- قم نضيف السوداني المجروش
- نأخذ جزء باستخدام ملعقة صغيرة ونقوم بوضعها في القطايف ونغلق الجوانب من خلال الضغط عليها جيدا.
- نقوم بوضعها في زيت ساخن ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي جميل
- نخرجها من الزيت ونضعها في شربات تم تجهيز من قبل ويجب أن يكون بارد.
- الأعداد الشربات نقوم بوضع كوب ونصف من السكر مع كوب من الماء على نار.
- يغلي الخليط ونضع ليمون معصور مع فانيليا ونتركها حتى يثقل.
- بعدها نتركه حتى يصبح بارد ونضع فيه القطايف بعد عملها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات إعداد عجينة القطايف في المنزل استعدادا لشهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.