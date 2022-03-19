خطوات إعداد عجينة القطايف في المنزل استعدادا لشهر رمضان المبارك

هناك أنواع كثيرة من الحلويات نقوم بإعدادها في شهر رمضان ومن أكثر الحلويات التي يتم إعدادها بشكل يومي هي القطايف، وهي من العجين الحساسة جدا حتى نحتاج إلى شرائها يوما بيوم لأنها يحب أن طازجة، فتقوم بالذهاب إلى الأفران لشرائها يوميا، فتعد من أكثر العجائن التي يمكن عملها في المنزل، ونقوم بحشوها بالمكسرات اللذيذة التي نحبها ونقليها في الزيت ونضعها في الشربات وهي تتميز بالدعم الرابع الشرقي الأصيل، فهي مشهورة في مصر مع كوب من الشاي أو عصير تمر هندي بعد الإفطار في شهر رمضان.

مكونات عجينة القطايف

كوب ونصف من الدقيق.

ماء دافئ.

نصف ملعقة من البيكنج بودر.

ثلاث ملاعق من الحليب البودرة.

خطوات عمل عجينة القطايف

لا تحتاج عجينة القطايف إلى خطوات كثيرة لعملها لأنه بسيطة جدا ولا تحتاج إلى وقت كبير أو مكونات مبالغ فيها وإنما يجب أن تقوم بضبط قوام العجينة للحصول على نتائج جيدة.

نقوم بوضع الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء.

نضع الحليب البودر باستخدام مضرب يدوي نقوم بوضع سرسوب من الماء على العجين حتى تصبح مثل قوام البان كيك.

نقوم بوضع طاسة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن جيدا ويفضل أن تكون مصنوعة من التيفال.

نضع كمية من العجين في كيس بلاستيك ونقوم بعمل فتحة من أحد الجوانب ونضع علي الطاسة.

نتركها حتى تأخذ لون من الأسفل ويجفف الوجه تماما.

تنهي كل الكمية ونقوم بتغطيتها جيدا حتى لا تنشف.

مكونات القطايف

كوب من الزبيب.

مقدار كوب من جوز الهند.

كوب من السوداني المجروش.

طريقة إعداد القطايف وقلبها