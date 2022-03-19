فكرة عبقرية.. لو عندك موز وبيض تعالي اقولك على حلو يجنن ومش مكلف خالص والطعم جنااان

الموز من الفواكة اللذيذة التي لها فوائد متعددة للجسم, ويتم استخدام الموز في عمل الكثير من وصفات الحلويات مثل سلطة الفواكة والعديد من الحلويات الاخري مثل الكيك بالموز, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة جديدة لعمل حلويات بالموز سهلة وبسيطة وبمكونات غير معقدة, ويمكن عمل حلوي الموز بالبيض وهي من الوصفات اللذيذة التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة وبسرعة دون الحاجة الي استخدام الفرن, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل حلوي الموز بالبيض بسهولة في البيت وبسرعة.

مكونات تحضير حلوي الموز والبيض

خمس حبات موز.

بيضتان.

معلقتين من الدقيق.

معلقة نشا.

معلقتين من البقسماط.

معلقة فانيليا

معلقة بيكنج بودر.

معلقتين سكر بودر.

خطوات إعداد حلوي الموز بالبيض بسهولة في البيت

حلوي الموز بالبيض من أفضل انواع الحلوي اللذيذة التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة من خلال الخطوات التالية:-

يتم تقشير حبات الموز وتقطع الموز شرائح سميكة.

يتم وضع الدقيق والنشا في اناء ويقلبان معا جيدا.

يتم وضع البيض في طبق ويخفق جيدا ويوضع عليه الفانيليا, وتقلب معا.

يتم وضع البقسماط في اناء, ويوضع معهم معلقة من الفانيليا.

يتم وضع الموز في الدقيق ويقلب حتى يغطي الموز بالدقيق.

يوضع بعد ذلك الموز في البيض وبعد ذلك في البقسماط.

يتم تسخين كمية من الزيت في طاسة ويوضع الموز في الزيت ويقلب جيدا حتى يصبح لونه ذهبي.

نخرج الموز من الزيت ويوضع على مناديل حتى تمتص اي زيت موجود بها ويمكن وضع صوص شكولاته عليها وتقدم.

ما هي أهمية تناول الموز للجسم

الموز من الفواكة التي لها فوائد متعددة والتي تعد من مصادر السكر الطبيعية, والتي تتمثل أهميته في الآتي:-