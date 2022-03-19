نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببيضة واحدة وغطا إزازة أعملي بسكويت الوردة الإقتصادي مقرمش جدا أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
طريقة عمل بسكويت الوردة بغطاء زجاجة وبيض ، هناك العديد من الحلويات التي يتم اعدادها بطريقة مميزة و شكل مميز ودائما تقوم الأمهات بإعداد الحلويات التي يكون لها شكل جميل حتى يحب الأطفال تناول هذه الحلويات لانه يجذبهم الشكل المميز والجميل لذلك من خلال هذا المقال سنحاول الحديث عن بعض هذه الحلويات التي يمكن اعدادها بشكل مميز واستخدام بعض الأدوات و المكونات الموجودة لدينا في المنزل لذلك سنقوم بإعداد بسكويت الوردة الذي يتم إعداده باستخدام غطاء زجاجة وبطريقة سهلة جدا يمكننا الحصول على بسكويت يحمل شكل الورود الجميلة من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد بسكويت الوردة والمكونات التي نحتاج إليها والطريقه التي يتم استخدامها حتى نحصل على شكل بسكويت الوردة.
مكونات إعداد بسكويت الوردة باستخدام غطاء زجاجة وبيضة
فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد و تشكيل بسكويت الوردة الذي يكون له شكل جميل وفي نفس الوقت له طعم لذيذ مختلف وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الوردة الجميل وهذه المكونات هي:
- ثلاث بيضات
- ½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كيس من الباكنج بودر.
- رب كوب من الزبدة.
- ثلاث أكواب كييرة من الدقيق.
- علبتين من الزبادي.
طريقة إعداد البسكويت على شكل وردة
فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد و تشكيل البسكويت على شكل وردة وهذه الطريقة هي:
- أولا نحتاج إلى إعداد عجينة البسكويت وذلك من خلال جمع كل المكونات الدقيق و الزبدة والسكر والبيض ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يصبح لدينا عجينة البسكويت عجينة البسكويت تكون متماسكة إلى حد كبير ويسهل التعامل معها نترك العجينة البسكويت لبعض الوقت بعد ذلك نبدأ في فرد العجينة البسكويت على سطح مناسب.
- بعد ذلك نتركه لبعض الوقت على هذا السطح.
نحضر غطاء زجاجة المميز ونبدأ في وضع غطاء زجاجة على عجينة البسكويت حتى نحصل على شكل وردة من خلال تشكيلة غطاء الزجاجة.
- بعد ذلك نجمع كل قطع البسكويت التي يكون لها شكل الوردة ونضعها داخل الصينية ونترك البسكويت داخل الفرن لمدة من الوقت حتى يتم إعداد البسكويت ويكون نادر تماما وله شكل الوردة.
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