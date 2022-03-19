ببيضة واحدة وغطا إزازة أعملي بسكويت الوردة الإقتصادي مقرمش جدا أحلي مليون مرة من المحلات

طريقة عمل بسكويت الوردة بغطاء زجاجة وبيض ، هناك العديد من الحلويات التي يتم اعدادها بطريقة مميزة و شكل مميز ودائما تقوم الأمهات بإعداد الحلويات التي يكون لها شكل جميل حتى يحب الأطفال تناول هذه الحلويات لانه يجذبهم الشكل المميز والجميل ‏لذلك من خلال هذا المقال سنحاول الحديث عن بعض هذه الحلويات التي يمكن اعدادها بشكل مميز واستخدام بعض الأدوات و المكونات الموجودة لدينا في المنزل لذلك سنقوم بإعداد بسكويت الوردة الذي يتم إعداده باستخدام غطاء زجاجة وبطريقة سهلة جدا يمكننا الحصول على بسكويت يحمل شكل الورود الجميلة من خلال هذا ‏المقال سنتحدث عن طريقة إعداد بسكويت الوردة والمكونات التي نحتاج إليها والطريقه التي يتم استخدامها حتى نحصل على شكل بسكويت الوردة.

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مكونات إعداد بسكويت الوردة باستخدام غطاء زجاجة وبيضة

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فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد و تشكيل بسكويت الوردة الذي يكون له شكل جميل وفي نفس الوقت ‏له طعم لذيذ مختلف وفيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد بسكويت الوردة الجميل وهذه المكونات هي:

ثلاث بيضات

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كيس من الباكنج بودر.

رب كوب من الزبدة.

ثلاث أكواب كييرة من الدقيق.

علبتين من الزبادي.

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طريقة إعداد البسكويت على شكل وردة

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فيما يلي سنتحدث عن الطريقة التي يتم من خلالها إعداد و تشكيل البسكويت على شكل وردة وهذه الطريقة هي:

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