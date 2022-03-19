نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. تبيض الأسنان كالؤلؤ والتخلص من الجير والأصفرار نهائيا بدون ليزر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من الممكن إتمامه في المنزل وهذا ما يعمل على التيسير من التحسين في مستوى لون الأسنان، والتخلص تماما من أي أثر من آثار الاصفرار ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أقوى المكونات التي من الممكن أن تتسبب في البياض الكامل للأسنان باعتبارها من بين المقادير التي يكون من السهل أن تتفاعل مع الطبقة السطحية لمينا الأسنان وتعمل على تخليصها تماما من أي ألوان أو تصبغات، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات حول الطرق التي يكون من السهل الاعتماد عليها للتخلص تماما أي اصفرار بالأسنان.

طرق تبيض الأسنان في البيت

من الممكن الحصول على لون طبيعي أبيض للأسنان من خلال استعمال الطرق القادمة، والتي لها دور في تحسين لون الأسنان تماما والتخلص من شحوبها، وهذا ما يجعلنا في غنى تماما عن استعمال أي مواد كيميائية على الأسنان، وتعتبر الطرق الطبيعية القادمة متاحة أمام مختلف الأشخاص حيث أن استعمالها سهل وبسيط ولا يتسبب في أعي عرض من الأعرض الجانبية، ومن خلال ما يلي توضيح لأهم الطرق المستخدمة في التبييض الفعلي للأسنان.

تبيض الأسنان باستخدام الملح

الملح من المكونات الممتازة، والتي من خلالها من الممكن تطهير الفم والأسنان والتخلص من أي أثر من آثار الشحوب أو البهتان ومن الممكن استخدام تلك التركيبة البسيطة من الملح مع الماء لعمل أفضل نوع من أنواع المضمضة الملحية المتميزة، والتي لها دور في علاج الفم من الالتهابات كما تعالج اصفرار وبهتان الأسنان، ومن الممكن أن تستعمل المضمضة الملحية بشكل يومي للتخلص تماما من اصفرار الأسنان.

تبيض الأسنان بالفحم

الفحم مكون ممتازة يستخدم في الكثير من أنواع معجون الأسنان لمزيد من الفعالية والتنظيف الأفضل للأسنان، ومن الممكن استعمال بودرة من الفحم عن طريق طحنه في الكبة وتفريش الأسنان بتلك البودرة مرة يوميا.

تبيض الأسنان بالفراولة

الفراولة نوع من أنواع الفواكه المفيدة سواء للأسنان أو اللثة ومن الممكن أن تتحقق الفائدة بعد الاستعمال لشريحة واحدة من الفراولة وفرك الأسنان بها