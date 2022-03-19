نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حمص الشام زي المحلات في البيت في المقال التالي

يعد مشروب حمص الشام من أهم المشروعات التي يحبها معظم الناس، وحيث أنها غنية بالبروتين، كما يتميز حمص الشام بأنه يساهم فى تقليل نسبة الكولسترول فى الدم لأنه يمد الجسم بالألياف التى يحتاجها، وحيث يتميز بأنه سهل التحضير فى المنزل، وتتميز بمذاقها المختلف الحار الذي يساعد على الدفء في فصل الشتاء، كما انه من الوصفات المغذية والمفيدة ويحبه الكبار والصغار، وحيث أن طريقة تحضير لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير وغير مكلفة ومكوناته بسيطة وسهلة، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل ‏حمص الشام بأسهل طريقة وبطعم شهي بطريقة غير مكلفة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل حمص الشام المكونات: نصف كيلو جرام من حمص الشام .

نصف كيلو جرام من الطماطم .

أربع حبات من البصل متوسطة الحجم .

خمس فصوص من الثوم .

رشة من الملح .

رشة من الشطة حسب الرغبة .

ملعقة واحدة صغيرة من السكر .

ملعقة واحدة صغيرة من الكمون .

ملعقة واحدة صغيرة من البابريكا . طريقة تحضير : الخطوة الأولي قومي بغسل حمص الشام ونقعه في وعاء به كمية مناسبة من الماء واتركيه في الماء لمدة 6 ساعات أو لمدة ليلة كاملة . الخطوة الثانية قومي بتغير ماء النقع من وقت إلى أخرى بمياه نظيفة خلال مدة النقع لتزول مرارة الحمص . الخطوة الثالثة قومي بإحضار وعاء وضعي به كمية مناسبة من الماء ثم ضيفي الحمص بعد نقعه واتركي الوعاء على النار حتى يغلي ثم بعد ذلك افرمي البصل والثوم جيداً وبعد ذلك ضيفي البصل والثوم المفروم إلى الحمص عندما يغلي خليط الحمص قومي بتهدئة النار واتركي الحمص على النار حتى يسوى . الخطوة الرابعة ضيفي الطماطم المفرومة إلى خليط الحمص والبصل والثوم ثم ضيفي رشة ملح ورشة من السكر ورشة من البابريكا ورشة من الكمون وقلبي جميع المكونات مع بعضهم البعض واتركي خليط حمص الشام على نار هادئة حتى يتسبك تماماً وأثناء التسوية ضيفي القليل من الماء حسب الاحتياج . الخطوة الخامسة قومي بسكب خليط حمص الشام في أكواب للتقديم وضيفي قليل من الشطة وعصير الليمون حسب الاحتياج وبعد ذلك أصبح حمص الشام جاهزة للتقديم . عمر شويل - جدة طريقة عمل حمص الشام زي المحلات في البيت - ثقفني

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