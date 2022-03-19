الغريبة الدايبة دوب... وأخيراً جبتلكم سر عمل الغريبة هشه وطرية دايبه دوب زي المحلات بدون ماكينة طعمها روعه لازم تجربيها

طريقة عمل الغريبة، تعد الغريبة من أنواع المخبوزات التي يتم تناولها في الأعياد والمناسبات، كما أنها من أنواع الحلويات السريعة والتي يمكن تحضيرها في وقت قياسي وسريع، بالإضافة إلى أن الغريبة من الوصفات الشهية واللذيذة التي يفضل عدد كبير من الأشخاص تناولها، والغريبة يتم شرائها من الخارج بأسعار عالية يمكن أن تكون مكلفة للبعض، ولذلك سوف نوضح من خلال هذا المقال طريقة عمل الغريبة.

سر عمل الغريبة هشه وطرية دايبه دوب

هناك الكثير من الوصفات المختلفة التي يتم استخدامها من أجل تحضير الغريبة في المنزل ومنها:

مكونات عمل الغريبة

كوب من السكر الأبيض الناعم.

بياض بيضة واحدة.

رشه من الملح.

أربع أكواب من الدقيق الأبيض.

مكسرات للتزيين.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوبين من السمن.

طريقة تحضير الغريبة في البيت

في إناء يتم وضع السمنة و خفقها جيداً بالمضرب اليدوي حتى يتغير لونها.

بعد ذلك يتم إضافة السكر على السمنة ويتم الخفق جيداً حتى يذوب السكر تماماً وتصبح المكونات متجانسة.

يتم وضع بياض البيضة مع المكونات ومزجها مع باقي المكونات.

نقوم بعد ذلك بإضافة الدقيق ورشة الملح والفانيليا ويتم تقليبهم مع باقي المكونات حتى تتكون عجينة ناعمة.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم ونقوم بالضغط عليها من النصف وتوضع حبة من الفول السوداني أو الفستق المجروش.

تكرر هذه الخطوة حتى يتم الانتهاء من الكمية كاملةً.

في صينية للفرن يتم وضع قطع الغربية في الصينية و إدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج ولكن من دون أن يتغير لونها.

في الصينية و إدخالها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتى تنضج ولكن من دون أن يتغير لونها. يتم إخراج الصينية من الفرن وتركها حتى تبرد تماماً ثم يتم وضعها في أطباق التقديم وتقدم.

طريقة عمل الغريبة بالزبدة

سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل الغريبة بالزبدة

مكونات عمل الغريبة بالزبدة

كوب من الزبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

كوبين من الدقيق.

فستق حلبي.

كوب من السكر الناعم.

طريقة تحضير الغريبة بالزبدة