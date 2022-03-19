نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الطحينة السائلة في المنزل خطوة بخطوة في المقال التالي
تعد الطحينة من الأطباق التي لا يكتمل الطبق الرئيس إلا بها، بحيث تتعدد أشكالها وأنواعها، وتعد الطحينة من أهم المكونات الأساسية التي يجب توافرها في المطبخ العربي، كما تعد الطحينة من المقبلات الغنية بالنكهات القوية والتي لا بد أن تجدها بجانب المشاوي والأسماك والفتة واللحوم والبطاطا المقلية وأطباق الكبدة، وغيرها العديد من المأكولات، وتختلف أيضاً طرق تحضيرها من منطقة إلى أخرى، وكما أنها تتميز بمكونات سهولة في التحضير، وتتميز الطحينة بنكهة خاصة وفائدة غذائية عالية، فالطحينية مصدر مهم لكثير من العناصر والفيتامينات، كما يمكن أيضاً تحضيرها في المنزل كما أن تحضير لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الطحينة السائلة وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الطحينة السائل
المكونات:
- كوب من السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من دقيق القمح.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة حسب الرغبة.
- نصف كوب من زيت الذرة.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتنقيه السمسم من الشوائب ثم ضعيه داخل مقلاة من التيفال دون إضافة الزيت وبعد ذلك حمصي السمسم قليلاً على نار متوسطة لمدة دقيقتين لكن مع الاستمرار بالتقليب إلى ان يتحمص ويتغير لونه قليلاً وتبدأ رائحته بالظهور.
- الخطوة الثانية قومي بطحن السمسم المحمص داخل المطحنة إلى ان يصبح ناعم جداً مع يمكنك أن تحمصي كمية من السمسم وحفظها وبعد ذلك قومي بإحضار وعاء وضعي به الطحين إلى السمسم المطحون ثم قلبيهم معاً حتى تتجانس ثم ضعيهم داخل الخلاط الكهربائي.
- الخطوة الثالثة ابدئي بإضافة نضف كوب من زيت الذرة بشكل بالتدريج مع ربع ملعقة صغيرة من الملح ثم اخفقي المكونات مع بعضها لمدة تصل من ثلاث دقائق إلى خمس دقائق إلى أن يصبح الخليط قوامه كثيفاً ومتجانساً وإذا شعرت أنه جامد بعض الشيء قومي بإضافة زيت الذرة واخلطيهم على الخلاط إلى أن يصبح الخليط كما تريدين تماماً وبعد ذلك قومي بإحضار برطمان زجاجي نظيف ثم ضعي خليط الطحينية التي قمت بصنعها في داخل برطمان الزجاجي واحفظيه وعندها يصبح جاهزاً للتقديم.
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