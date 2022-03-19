طريقه عمل الطحينة السائلة في المنزل خطوة بخطوة

تعد الطحينة من الأطباق التي لا يكتمل الطبق الرئيس إلا بها، بحيث تتعدد أشكالها وأنواعها، وتعد الطحينة من أهم المكونات الأساسية التي يجب توافرها في المطبخ العربي، كما تعد الطحينة من المقبلات الغنية بالنكهات القوية والتي لا بد أن تجدها بجانب المشاوي والأسماك والفتة واللحوم والبطاطا المقلية وأطباق الكبدة، وغيرها العديد من المأكولات، وتختلف أيضاً طرق تحضيرها من منطقة إلى أخرى، وكما أنها تتميز بمكونات سهولة في التحضير، وتتميز الطحينة بنكهة خاصة وفائدة غذائية عالية، فالطحينية مصدر مهم لكثير من العناصر والفيتامينات، كما يمكن أيضاً تحضيرها في المنزل كما أن تحضير لا يتطلب الكثير من الوقت والجهد، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل الطحينة السائلة ‏وبطريقة سهلة وبسيطة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الطحينة السائل

المكونات:

كوب من السمسم المحمص .

ملعقة كبيرة من دقيق القمح .

ربع ملعقة صغيرة من الملح ويمكن الزيادة حسب الرغبة .

نصف كوب من زيت الذرة .

طريقة التحضير :