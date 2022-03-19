نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة و الخضار المشكل في الفرن بمذاق وطعم رائع في المقال التالي

طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة والخضار من ألذ وأطعم الأطباق التي يتم تحضيرها في المناسبات و العزائم وهذا لأنها من أشهى وأحلى الأطباق الرئيسية، كما أنها من الوجبات المتكاملة و المغذية جدًا لأنها تحتوي على كافة القيم الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان من البروتين من اللحوم و النشويات من البطاطس و الفيتامين من الخضروات، ولذلك احرصي على تقديم هذا الطبق دايما لكى يستفيد أفراد أسرتك وأطفالك منه، فهو من الاطباق المميزة جداً وسنقدم لكم أسرار تحضيرها. مقادير طاجن تورلي لحمة بالخضار ½ كيلو لحم مقطع مكعبات.

¼ كيلو كوسة مقطعة مكعبات.

3 حبات من الجزر مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

¼ كيلو باذنجان مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

3 حبات من البطاطس المقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة الحجم.

¼ كيلو فاصوليا خضراء مقطعة قطع كبيرة.

½ كيلو فلفل ملّون (أخضر وأحمر وأصفر) مقطع مكعبات متوسطة الحجم.

4 أكواب عصير طماطم مركز.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

3 فصوص ثوم كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكّلة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير طاجن تورلي باللحمة و الخضار في البداية نقوم بتحضير طاجن ونقوم بوضعه في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى يسخن.

نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع ملعقتين من الزيت حتي يسخن.

عندما نتأكد أن الزيت أصبح ساخن نقوم بوضع قطع مكعبات اللحم و نشوحها حتى تأخذ لون من جميع الجوانب.

بعد ذلك نرفع اللحمة من على الوعاء ونضعها في طبق على جنب.

نضع البصل المقطع شرائح في الوعاء و نقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي و يذبل.

بعد ذلك نقوم بوضع الجزر ونقلبه مع البصل ثم نضيف الثوم المفروم.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا.

ثم نقوم بوضع البطاطس و الكوسة و الباذنجان و الفلفل الألوان.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا مع التقليب المستمر لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود و البهارات على الخضروات ونقلبهم معاً جيدًا.

نضع صلصة الطماطم و الطماطم المكعبات و نغطي الوعاء ونتركه حتى يغلى.

نضيف بعد ذلك قطع اللحم ونتركها على نار متوسطة لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نخرج الطاجن من الفرن ونقوم بوضع الخضار واللحم في الطاجن الساخن.

ثم نغطي الطاجن بورق فويل وندخله في الفرن على درجة حرارة 200 درجة.

نتركه في الفرن لمدة 60 دقيقة آخر دقيقتين نقوم بنزع ورقة الفويل ونشعل الشواية حتى تاخذ لون التحمير.

نخرج طاجن التورلي باللحم والخضار من الفرن، ثم نقدمه مع الأرز بالشعرية وبالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة و الخضار المشكل في الفرن بمذاق وطعم رائع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل طاجن تورلي باللحمة و الخضار المشكل في الفرن بمذاق وطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.