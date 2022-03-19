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تعد البسيمة هي أحد أنواع الحلويات الشرقية القديمة والتي تحمل مذاق خاص من جوز الهند، وهي مفضلة لدى الكثير من الأشخاص،وتتميز البسيمة بخفة قوامها وطعمها اللذيذ، وحيث تتميز البسيمة بأنها سهلة وسريعة التحضير بالإضافة إلى أن مكوناتها غير مكلفة ويمكن تحضيرها في البيت دون حاجة لشرائها جاهزة من الخارج، وهي من الحلويات التى تقدم بعد الإفطار في أيام رمضان، سوف نتعرف الآن على طريقة ومكونات عمل البسيمة بجوز الهند في المنزل، ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البسيمة بجوز الهند المكونات: كوب واحد من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من السكر الأبيض.

كوب واحد من الحليب.

ثلاث أكواب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

عدد أثنين من البيض.

ثلاث ملاعق صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الشربات البارد. طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي ثلاث أكواب من جوز الهند المبشور مع كوب واحد من الدقيق الأبيض وبعد ذلك يضاف إليهم كوب واحد من السكر مع ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج بودر وبعد ذلك تقلب المكونات مع بعضهم البعض حتى تمتزج وتترك جانباً. الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء آخر ثم اخلطي فيه كوب واحد من الحليب مع البيض وبعد ذلك يضاف إليهم نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وبعد ذلك يتم خفقها جيداً بواسطة المضرب الكهربائي ثم بعد ذلك نضيف نصف كوب من الزبدة المذابة مع الاستمرار في الخفق الخليط. الخطوة الثالثة قومي بإضافة خليط الحليب والبيض على خليط الدقيق وجوز الهند ثم بعد ذلك يتم التقليب في جميع المكونات حتى تمتزج المكونات تماماً. الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن ثم بعد ذلك يتم تغليفها بورق الزبدة وبعد ذلك يصب فيه عجينة البسيمة ثم نضع الصينية بالفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة نصف ساعة تقريباً حتى تمام النضج ونحصل على اللون الذهبي لها. الخطوة الخامسة بعد مرور الوقت قومي بإخراج صينية البسيمة من الفرن وتسقى بالشربات وتقطع وتقدم في طبق التقديم ويمكنكم تزيينها بالمكسرات وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك على مائدة رمضان. عمر شويل - جدة حضري بسيمة محلات الحلوانى بأسهل الطرق خطوة بخطوة في المنزل - ثقفني

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