نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القراقيش السادة من المنزل مثل المحلات في المقال التالي

تعد القراقيش من الحلوى التي لا تخلو منها البيوت المصرية، إذ تعد وجبة أساسية للإفطار لمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها وطريقة تحضير لا تأخذ وقت ولا مجهود كثير، وحيث أن مكوناته متوفرة في كل بيت، ولا تقتصر على كونها وجبة فطور فقط، إذ يمكن تناولها بين الوجبات بجانب كوب من اللبن أو غيره من المشروبات المفضلة، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل القراقيش للشاي بطريقة سهلة وشهية في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل القراقيش للشاي المكونات: كيلو جرام من الدقيق الأبيض.

أثنين كوب من السمسم.

كوب من السمن.

كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من محلب مطحون.

كمية من الماء الدافئ للعجن حسب الإحتياج. مكونات الحشو: نصف كيلو جرام من العجوة المفرومة.

نصف كوب من السمن.

أثنين ملعقة من السمسم.

ملعقة صغيرة من القرفة. طريقة التحضير الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير ثم ضعي فيه الدقيق مع الملح والبيكنج بودر ثم نضيف إليهم المحلب ثم يتم تقليب المكونات ونصنع حفرة في المنتصف ويوضع بها السمسم وبعد ذلك قومي بتسخين السمن والزيت حتى بداية الغليان ثم يضافوا إلى حفرة الدقيق. الخطوة الثانية يتم التقليب بملعقة خشبية ببطء حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نحضر كوب من الماء الدافئ وبعد ذلك تضاف إليه الخميرة الفورية مع السكر وتترك لمدة 5 دقائق وبعد ذلك يتم فرك العجين باليد بعد أن يبرد تماماً ويضاف إليه خليط الخميرة. الخطوة الثالثة نستمر في عجن المكونات مع بعضها البعض مع إضافة الماء الدافئ حسب الاحتياج حتى يصبح لدينا عجينة متماسكة ونترك العجينة حتى ترتاح لمدة نصف ساعة تقريبا. الخطوة الرابعة قومي باحضار حشوة العجوة من خلال خلط العجوة المفرومة مع السمن ويضاف إليهم السمسم مع التقليب الجيد ثم تقسم العجينة إلى أقسام متوسطة الحجم ويتم فردها على سطح مدهون بقليل من الزيت ثم نضع العجوة داخل كل قطعة عجين ونقوم بلف العجين على العجوة. الخطوة الخامسة يتم تقطيع العجينة بواسطة سكين حتى يتم الحصول على الشكل الذي ترغبين به ثم قومي بإحضار صينية للفرن ورصي القراقيش في صينية الفرن على أن يتم ترك مسافة قليلة بين وحدات القراقيش وتترك الصينية جانباً لمدة 3 ساعات بعد تغطيتها بورق نايلون ثم توضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الأوسط وتترك حتى تمام النضج وحتى تصبح لونها ذهبي وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل القراقيش السادة من المنزل مثل المحلات - ثقفني

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