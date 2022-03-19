5 حبات يومياً على الريق تقتضي تماماً على دهون البطن والكرش والأرداف والجناب نتيجة روعه من أول 3 أيام

5 حبات يومياً على الريق تقتضي تماماً على دهون البطن والكرش والأرداف والجناب، يعاني بعض الناس من السمنة نتيجة البطيء في حرق الدهون التي تسبب للجسم العديد من الأمراض كتصلب الشرايين وأمراض القلب والعظام، لذلك يلجأ الكثيرين إلي إنقاص الوزن عن طريق ممارسة الرياضة أو تقليل كميات الأكل التي يتم تناولها أو تناول الأعشاب الفعالة في عملية التخسيس ومنها الهيل الذي يعرف بالحبهان والذي يمكن إعداده بأكثر من طريقة.

الحبهان يقضي تماماً على دهون البطن والكرش والأرداف والجناب

تعبر وصفه الحبهان من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في التخلص من دهون البطن والكرش

مكونات مشروب الحبهان لتخسيس الجسم

5 حبات من الحبهان

1 كوب من الماء

طريقة تحضير مشروب الحبهان للتخسيس

يتم تحضير منقوع الحبهان عن طريق وضع بذور الحبهان كاملة في كوب من الماء في أثناء ساعات الليل ثم تناوله علي الريق لأنه يحقق أعلي فائدة عندما تكون المعدة فارغة.

ونكرر ذلك حتي نصل للوزن المثالي ونتخلص من الدهون المتراكمة في البطن والأرداف.

شاي الحبهان لإذابة الدهون

سوف نقدم لكم وصفة أخري بالحبهان للتخسيس وحرق دهون الجسم

مكونات شاي الحبهان للتخسيس

ملعقة صغيرة من القرنفل

ملعقة كبيرة من بذور الحبهان

كوب واحد من الماء

طريقة تحضير واستخدام الحبهان للتخسيس

نحضر كسرولة ونضع فيها القرنفل مع بذور الحبهان ثم نضيف إليهم كوب من الماء ونضع الكسرولة علي النار حتي الغليان.

ثم نرفعها عن النار ونصفيها في كوب وتحلي باستخدام السكر أو عسل النحل.

مشروب حليب الحبهان لحرق الدهون

بعض الناس لا يفضلون نكهة الحبهان وخاصة صغار السن لذلك من الممكن تحضير حليب الحبهان والاستفادة من فوائد الحليب الصحية والتخفيف من نكهة الحبهان القوية.

مكونات حليب الحبهان لحرق الدهون

كوب من الحليب

2 فص من الحبهان

2 ملعقة صغيرة من السكر

طريقة تحضير حليب الحبهان للتخسيس