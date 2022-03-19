نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتخف بطنك بشكل سريع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر نتحدث عنه من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة حيث أن العناية بالقولون تعد من بين أهم ما يجب الاهتمام به باعتبار أن الجزء الخاص بالقولون من بين أكثر أجزاء الجهاز الهضمي التي تتطلب تنظيف يتم إجرائه بشكل طبيعي للتخلص من أي بقايا من أي مواد سمية أو متراكمة ومتحجرة، ومن خلال ما يأتي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات الأساسية، والتي من الممكن من خلالها الحصول على أفضل خلاصة طبيعية تساعد في تنظيف القولون وسائر أجزاء السبيل الهضمي.

مشروب تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر

المشروب الطبيعي الذي يعمل على تنظيف القولون من السموم والبراز المتحجر يعد خلطة طبيعية من الممكن المواظبة على تناولها ما بين وقت وآخر للحفاظ على القولون بحيث يكون نظيف تماما وخالي من أي تراكمات، ومن الممكن بتناول هذا المشروب التخلص من آلام القولون واضطراباته حيث يساعد في الانتهاء من مشكلة التراكمات ما بين أنسجة وثنايا القولون، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن المكونات الرئيسية للمشروب وكيفية عمله في البيت.

المشروب الطبيعي لتنظيف القولون من السموم

من الممكن استخدام المقادير الطبيعية الآتية للحصول على أفضل نتيجة لمشروب صحي منظف للقولون والقناة الهضمية بالكامل، وأهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة:

مكونات المشروب:

ملعقة من الينسون.

ملعقة من الكركم.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الريحان.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من الشمر.

ملعقة من الكراوية.

طريقة الحضير للوصفة

من السهل التحضير للمشوب القدر بشكل طبيعي وبسيط على الانتهاء من مشكلة القولون والتراكمات والمواد السامة المختزنة فيه ومن المفضل سحق كل المكونات في كبة الخلاط وتعبئتها ببرطمان يكون محكم الغلق ومن ثم يتم استعمال القليل من بودرة الخليط الطبيعي عند الحاجة باستعمال ربع ملعقة من المكونات مع كوب من الماء الساخن، وإضافة كمية زيت الخروع ويتم التناول للمشروب عقب استشارة الطبيب المتابع للحالة ويفضل التناول قبل الوجبات للتخلص تماما من أي فضلات زائدة بالجهاز الهضمي وترهق القولون.