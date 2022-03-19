وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم يجنن احلي من الحلواني 

البسبوسة من الوصفات الشرقية الأصلية التي نحب جميعاً تناولها وخاصةً في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات السعيدة ايضاَ، كانت البسبوسة تحضر بطريقة تقليدية واحدة يتم تطبيقها في أغلب الدول العربية، ومع الوقت أصبحت البسبوسة تحضر بنكهات وبطرق مختلفة وجديدة، لهذا اختارنا لكم بعض الوصفات المختلفة لعمل البسبوسة لتطبيقها في المنزل والاستمتاع بطعمها اللذيذ مع جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل البسبوسة في البيت

المكونات

كوب ونصف من السميد الناعم.

كوب ونصف من السميد الخشن.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ست حبات من البيض.

كوب من السكر.

كوبين من القشطة.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ملعقة كبيرة من القهوة.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

مكونات الزينة

علبة من الحليب المكثف المحلى.

100 جرام من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر وعاء صغير ونخلط فيه الزيت والقشطة.

في وعاء آخر نخفق البيض مع السكر ثم نضيف باقي المكونات ونقلب جيداً.

في وعاء آخر نخفق البيض مع السكر ثم نضيف باقي المكونات ونقلب جيداً. نضيف خليط القشطة والزيت إلى الخليط السابق ونقلب جيداً.

نحضر صينية فرن مناسبة وندهنها بالقليل من الزيت ثم نوزع خليط البسبوسة فيها.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة.

نوزع الحليب المكثف على البسبوسة بمجرد خروجها من الفرن ثم نوزع نصف كمية الشوكولاتة عليها.

نوزع بقية الشوكولاتة على البسبوسة بعد أن تبرد ثم نقطعها ونقدمها.

طريقة تحضير البسبوسة في البيت

المكونات

كوب سميد.

نصف كوب من الحليب البودرة.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

حبة من البيض.

ثلث كوب من القشطة.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

8 حبات من بسكويت أوريو.

قطر ساخن.

طريقة التحضير

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نحضر طبق كبير ونخلط فيه جميع المكونات ما عدا البسكويت والقطر.

نوزع نصف خليط البسبوسة في صينية مناسبة ومدهونة بالزيت.

نوزع حبات البسكويت فوق الخليط ثم نوزع بقية خليط البسبوسة.

ندخل الصينية في الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونوزع عليها القطر الساخن ونقدمها بعد أن تبرد.

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير من الأشخاص كما أن طريقة إعداد البسبوسة سهلة ويمكن أيضا عمل البسبوسة باكثر من طريقة منها البسبوسة بجوز الهند أو البسبوسة بالقشطة أو البسبوسة بالنوتيلا، لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال اكتر من طريقة لعمل البسبوسة الطرية والمتماسكة.