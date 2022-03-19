مش هتبطلي تعمليه ...طريقة عمل حمص الشام زي المحلات وطريقة عمل الشطة طعمه تحفة لازم تجربيه لأولادك

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طريقة عمل حمص الشام زي المحلات وطريقة عمل الشطة، طريقة عمل حمص الشام زي المحلات يبحث عنها العديد من الأفراد خاصة في فصل الشتاء لأنه من أهم المشروبات الساخنة التي تساعد على الدفء، ويباع في العديد من المحلات المنتشرة في الشوارع وعند عربات الباعة الجائلين لكن لديهم خلطة سحرية للحصول على مشروب ساخن ولذيذ. طريقة عمل حمص الشام زي المحلات سوف نقدم لكم أكثر من طريقة في عمل حمص الشام مقادير عمل حمص الشام ربع كيلو حمص

2 طماطم مقطعة مكعبات

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة ملح

وملعقة صغيرة فلفل

ملعقة صغيرة كمون

وملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة كبيرة شطه

1 كوب عصير ليمون طريقة تحضير حمص الشام نحضر إناء واسع وبه كمية الحمص ويترك في الماء لمدة 8 ساعات ثم يزال الماء الزائد من الحمص .

ثم يتم وضعه في إناء واسع على النار حتى يطهى جيدا ثم يزال الماء الزائد مره ثانية.

ونحضر إناء واسع وبه ماء مغلي ويتم وضع باقي المقادير المذكورة سابقا .

ويتم المزج جيدا على نار متوسطة مع وضع التوابل للحصول على الطعم الرائع.

ثم نضع الحمص للمقادير السابقة بعد غليها جيدا ثم يوضع في أكواب التقديم ويقدم ساخن. طريقة عمل حمص الشام في البيت سوف نقدم لكم طريقة اخري لعمل حمص الشام طريقة سهله وبمكونات بسيطة مكونات عمل حمص الشام 1 كيلو حمص كبير الحجم

2 بصلة متوسطة

5 فص ثوم

2 طماطم كبيرة الحجم

1 ليمونه كبيرة

2.5 ملعقة كبيرة طماطم بيوريه

كمون ناعم

شطه طريقة تحضير حمص الشام يتم وضع الحمص في ماء بارد من 8-12 ساعة ثم يتم إزالة الماء الزائد ويتم وضعه على النار مع كمية من الماء المغلي مع وضع التوابل والملح والكمون والبصل بعد أن يطهى الحمص جيدا.

ثم يرفع من على النار ويصفى من الماء الزائد ثم يتم وضع الحمص مع الطماطم والبصل والثوم والليمون والكمون على نار عالية حتي تطهى الخضروات جيدا ثم يتم وضعه في أكواب التقديم ساخنا. شطه حمص الشام مكونات عمل شطه حمص الشام كيلو جرام من الفلفل الأحمر الحار

2 ملعقة كبيرة من الملح

كوب من الخل

نصف كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من الماء

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم طريقة تحضير شطه حمص الشام يتم تنظيف الفلفل الأحمر جيدا بالماء وتركه حتي يجف تماما ثم يتم فرم الفلفل جيدا بواسطة المفرمة الكهربائية.

ثم يوضع الملح والخل وزيت الزيتون والصلصة إلى الفلفل الأحمر المفروم والمزج جيدا ويتم حفظ الشطة في إناء معقم محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام. عمر شويل - جدة مش هتبطلي تعمليه ...طريقة عمل حمص الشام زي المحلات وطريقة عمل الشطة طعمه تحفة لازم تجربيه لأولادك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مش هتبطلي تعمليه …طريقة عمل حمص الشام زي المحلات وطريقة عمل الشطة طعمه تحفة لازم تجربيه لأولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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