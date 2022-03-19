هتعمليها كل يوم.. الجبنة الموتزريلا المطاطية في البيت ب 3 مكونات بطعم أحلي وأوفر من الجاهزة

طريقة عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية ب ٣ مكونات

يعشق الكثير منا الجبنة الموتزريلا فلها استخدامات كثيرة في المطبخ فيتم وضعها على البيتزا والمكرونة والجلاش وتدخل أيضا في عمل الحلويات مثل الكنافة النابلسية بعد نقعها عدة مرات للتخلص من الملح الزائد بها فيتم حشو الكنافة بها فهي لها استخدامات عديدة وكثيرة، إلى جانب العجائن فيتم حشو بها الفطائر لاعطاء شكل وطعم أفضل، فقامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن طريقة عملها في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة وسوف نوضح مكونات عملها من خلال هذا المقال، وذلك فضلا عن شرائها من السوبر ماركت بتكاليف باهظة.

مكونات عمل الجبنة الموتزريلا

سوف نوضح طريقة عمل الجبنة المواتزريلا ب ٣ مكونات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

٢ ملعقة ملح ليمون.

ربع كوب خل.

٢ كيلو لبن سائل بلدي وليس مبستر.

طريقة تحضير الجبنة الموتزريلا

نحضر الحليب ونضعه في وعاء ونتركه خارج الثلاجة لمدة طويلة مع تغطيته جيدا حتى لا تدخل إليه أي ميكروبات من الهواء.

ثم نضع الحليب في غرفة دافئة لمدة ١٢ ساعة حتى يصبح الحليب دافئا.

نقوم بعد ذلك بوضع الحليب على النار ونقوم بتقليبه مع وضع ملح الليمون والخل.

ونستمع في التقليب حتى تتكون لدينا قطع الجبنة منفردة عن ماء الحليب السائل.

نقوم بتصفية الجبنة الموتزريلا جيدا من السائل.

نضعها على شاش قطني لتصفيتها جيدا أكثر من مرة حتى تجف تماما.

نضعها على شاش قطني لتصفيتها جيدا أكثر من مرة حتى تجف تماما. بعد جفاف الجبنة تماما وتماسكها نقوم ببشرها حتى نحصل على أفضل جبنة مواتزريلا تم إعدادها في المنزل بثلاثة مكونات فقط فكل ربة منزل تريد عمل الموزريلا بهذة الطريقة عليها أتباع الخطوات السابقة حتى يتم إعدادها بنجاح.

فوائد الجبنة الموتزريلا

تعطي الطعام مظهرا شهيا ورائعا.

تحتوي على ماطة رائعة يحبها الكبار والصغار.

تحتوي على الكالسيوم اللازم الذي يحتاجه الجسم.

يساعد الكالسيوم الذي بها على علاج هشاشة العظام.

تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

تمد الجسم بالبروتين اللازم لها.

تساعد على نشاط الجسم ومده بالحيوية والنشاط.

تحافظ على بقاء العضلات قوية.

تمد الجسم بمجموعة من الدهون المشبعة.

يمكن عمل الجبنة الموتزريلا المطاطية في المنزل بسهولة والحصول على طعم لذيذ وجميلهد فقط عن طريق إحضار إلحليب من الحليب فقط يمكن عمل ألذ جبنة موتزيلا مطاطية مثل محلات البيتزا المشهورة فهي تعطي مذاق رائع جدا يمكنك تجربتها مره وسوف تقومين لي عملها كل مره لا تحتاج إلي مكونات مكلفة اتمنا تحتاج إلى وجود الحلب