نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول خلطة منع تساقط الشعر وإنبات وملئ الفراغات بسرعة لشعر صحي وطويل في المقال التالي
الشامبو من أهم مواد العناية بالشعر التي يتم استخدامه بشكل يومي من أجل تنظيف الشعر بشكل كامل، وهناك أنواع متعددة من الشامبو، ولكن يفضل استخدام الشامبو الطبيعي الأمن على الشعر ليعطي أفضل النتائج ويمنح الشعر العديد من الفوائد المختلفة ، والان سوف نتعرف على طريقة عمل شامبو للشعر يعالج مشكلة التساقط ويساعد في حماية الشعر، لذلك يفضل متابعتنا لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل شامبو طبيعي لمنع تساقط الشعر
يمكن عمل افضل شامبو يستخدم لتنظيف الشعر بمواد طبيعية يحقق العديد من الفوائد مثل منع التساقط، وزيادة نعومة الشعر والتخلص من الجفاف، ومن أهم الطرق المستخدمة لعمل الشامبو مايلي:
استخدام الشاي الاخضر لعمل شامبو لمنع تساقط الشعر
الشاي الأخضر له العديد من الفوائد للشعر فهو يساعد في الحفاظ على الشعر وتغذيته ومنع التساقط، ويتم خلطة مع بعض المواد الأخرى لعمل شامبو مميز يعطي افضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- بعض القطرات من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة كبيرة من حل الصبار الداخلي.
- ربع كوب من الصابون القشتالي.
- بضع قطرات من زيت اللافندر.
- بضع القطرات من زيت النعناع.
- ملعقة من العسل الخام.
- كوب من الشاي الأخضر المغلي في الماء، ويتم تبريده ثم استخدامه.
طريقة التحضير
- اصنعي الشاي المغلي وقومي بتغطية الكوب لمدة نصف ساعة، حتى يبرد.
- أضيفي كوب الشاي في وعاء مناسب.
- ثم أضيفي إليه هلام الصبار.
- قلبي المكونات حتى يذوب الحل جيدًا ويتجانس مع الشاي.
- أضيفي بعد ذلك العسل واعيدي التقليب حتى يذوب أيضًا.
- ثم يتم وضع الزيوت التي تم تحضيرها من زيت زيتون، وزيت النعناع، وزيت اللافندر، وصابون القشتالي.
- قلبي المكونات سريعًا مع بعض حتى الحصول على قوام ثقيل بعض الشيء.
- قومي بغسل شعرك في البداية بالماء حتى يكون رطب ، واضيفي إليه الشامبو الذي تم تجهيزه.
- افركي شعرك جيدًا بهذا الشامبو من الجذور لمدة خمس دقائق.
- ثم يتم بعد ذلك غسل الشعر جيدًا بالماء الدافيء حتى للتخلص من بقايا الشامبو.
- يتم تكرار استخدام الشامبو كل ثلاث ايام وغسل الشعر به حتى يتم منع التساقط و تنظيف الشعر بشكل دائم.
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