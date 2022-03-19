سحر مفعول خلطة منع تساقط الشعر وإنبات وملئ الفراغات بسرعة لشعر صحي وطويل

الشامبو من أهم مواد العناية بالشعر التي يتم استخدامه بشكل يومي من أجل تنظيف الشعر بشكل كامل، وهناك أنواع متعددة من الشامبو، ولكن يفضل استخدام الشامبو الطبيعي الأمن على الشعر ليعطي أفضل النتائج ويمنح الشعر العديد من الفوائد المختلفة ، والان سوف نتعرف على طريقة عمل شامبو للشعر يعالج مشكلة التساقط ويساعد في حماية الشعر، لذلك يفضل متابعتنا لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل شامبو طبيعي لمنع تساقط الشعر

يمكن عمل افضل شامبو يستخدم لتنظيف الشعر بمواد طبيعية يحقق العديد من الفوائد مثل منع التساقط، وزيادة نعومة الشعر والتخلص من الجفاف، ومن أهم الطرق المستخدمة لعمل الشامبو مايلي:

استخدام الشاي الاخضر لعمل شامبو لمنع تساقط الشعر

الشاي الأخضر له العديد من الفوائد للشعر فهو يساعد في الحفاظ على الشعر وتغذيته ومنع التساقط، ويتم خلطة مع بعض المواد الأخرى لعمل شامبو مميز يعطي افضل النتائج وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

بعض القطرات من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة من حل الصبار الداخلي.

ربع كوب من الصابون القشتالي.

بضع قطرات من زيت اللافندر.

بضع القطرات من زيت النعناع.

ملعقة من العسل الخام.

كوب من الشاي الأخضر المغلي في الماء، ويتم تبريده ثم استخدامه.

طريقة التحضير