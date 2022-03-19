خلطتي السرية ضعيها على الباذنجان المقلي مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش ولذيذ وصحي

يعشق الكثير منا الباذنجان فهو ملي بالفيتامينات والمعادن مثل الحديد فهو يعالج حالات الأنيميا الحادة والمعروفة بفقر الدم لذلك هو من أشهى وأفيد أنواع الخضروات تقوم ربات المنازل بعمله دائما إلى أبنائها ولجميع أفراد الأسرة ولكن تتعاقبها مخاوفها بسبب كثرة امتصاصه للزيت حيث يؤدي إلى كثير من الأمراض المصاحبة له من زيادة الكولسترول الضار في الجسم، وزيادة ضغط الدم، وتصلب الشرايين وتراكم الدهون داخل الشرايين التاجية التي توصل الدم إلى القلب مما يؤدي إلى حدوث الجلطات، لذلك قامت ربات المنزل بالبحث عن طريقة أعداد الباذنجان بطريقة صحية بدون امتصاص أي زيوت وسوف نوضح طريقة قليه بدون زيوت من خلال هذا المقال.

مكونات قلي الباذنجان بدون أي زيوت

3 حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

3 ملاعق من الدقيق.

3 ملاعق من النشأ.

ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة شطة.

ملعقة بابريكا صغيرة.

نصف ملعقة ثوم بودرة

.صف ملعقة بصل بودرة.

طريقة تحضير قلي الباذنجان بدون زيت

نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا ونقطعه إلى شرائح.

.نحضر وعاء ونضع به شرائح الباذنجان ونضع عليها الدقيق، النشا، الملح ،الفلفل، الشطة و جميع التوابل التي لدينا.

نقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات ويتغلف الباذنجان بهذا الخليط الذي قمنا بأعداده.

نحضر الطاسة ونضع في الفرن ونتركه حتى يسخن.

نقوم بتحمير الباذنجان في الفرن عندما يصبح لونه ذهبيا نقلبه على الجانب الأخر.

عندما يتم نضج الباذنجان نخرجه على مناديل المطبخ الورقية لتمتص الزيت الزائد منه.

نلاحظ بعد أعداد الباذنجان بهذه الطريقة أنه لم يمتص أي زيوت وذلك بسبب الغلاف الذي تم تغليفه به من الدقيق والنشأ قبل وضعه في الزيت.

فوائد تناول الباذنجان

هو من الخضروات الصحية جدا.

يزيد من نسبة الحديد في الجسم.

يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن.

يقوي مناعة الجسم.

يساعد في بناء بنية الجسم والعضلات.

عندما نقوم بأعداده بدون أي زيوت يساعد على فقدان الوزن فهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا.

يقوي عضلة القلب.

يساهم في ضبط ضغط الدم.

يعزز من الأدراك في المخ.

الكثير منا يحب الباذنجان ولكن توجد مشكلة وهي ان الباذنجان يمتص الكثير من الزيت ويسبب ارتفاع الكولسترول وايضا مشاكل صحية لذلك لكي تقومي بالتخلص من وجود الزيت في الطعام يجب عليكي أن تقومي بإتباع الخطوات التي قمنا بذكرها لأنها تسبب عدم امتصاص نقطة زيت واحدة وايضا تساهم فب جعله صحي ومقرمش لحد آخر وإحدة ولذيذ أيضا يجب أن تقومي بإتباع الخطوات