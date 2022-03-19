إعملي البهارات السبعة في البيت بأسهل طريقة وإستمتعي بمذاق الأطعمة الرائع

البهارات السبعة، هى مجموعة من التوابل المختلفة مثل الفلفل الأسمر، والقرنفل، وحبهان، وغيرها من التوابل توضع بنسب ومقادير مختلفة؛ وأصل هذه البهارات هى مدينة حلب وتحتاج الكثير من الوصفات إلى هذه البهارات لكى تضيف لها طعم ومذاق متميز فهى كنز فى المطبخ ويمكن أن نقوم بعملها فى البيت كى نحصل على أفضل نتيجة.

مكونات البهارات السبعة:

كوب كامل كبابة صينى (البهار الحلو).

نصف كوب فلفل أسود حصى.

2معلقة كبيرة قرنفل(المسمار).

2معلقة كبيرة حبهان(الهيل).

3حبات جوزة الطيب.

2معلقة كبيرة قرفة بودر.

2معلقة كبيرة جنزبيل بودر.

طريقة التحضير:

نضع حبات جوزة الطيب فى كيس بلاستيكي وبواسطة مدق نكسر حبات جوزة الطيب أو نقوم نفرمها في الكبة بعد تكسرها لبضع قطع. نحضر مقلاة ونضع مسحوق جوزة الطيب ثم كوب الكبابة الصيني ثم نصف كوب الفلفل الاسود، ثم ربع كوب قرنفل، وربع كوب الحبهان، ونقلهم معًا. ثم نقوم بتشغيل البوتاجاز على نار متوسطة ونضع المقلاة ونقلب حتى يتم تسخين التوابل معًا لكى نحفذ الزيوت العطرية ونحمصها. ثم ننزعها من النار ونتركها حتى تبرد تمامًا. ثم نحضر المطحنة الكهربائية ونضع التوابل ونطحن المكونات. ثم نحضر مصفاة ونقوم بتصفية التوابل المطحونة ويتم إضافة 2 معلقة كبيرة قرفة، 2معلقة كبيرة جنزبيل بودر.

ثم نقلب التوابل السبع توابل كلها مع بعضها. ثم نقوم بملئ برطمان صغير للإستعمال اليومي فى المطبخ ونقوم بتخزين الكمية المتبقية فى أكياس بلاستيكية محكمة الغلق ونضعها فى درج الثلاجة كى تحتفظ برائحتها النفاذة والقوية لأطول وقت ممكن. وتدخل البهارات السبعة فى كثير من الأكلات ومنها اللحوم بمختلف أنواعها، والمحاشى، والمكرونات، التتبيلات المختلفة لجميع المشاوي.

والبهارات السبعة لها فوائد أخري غير أنها تعطى مذاق مميز فلها فهى تحسن الصحة وتساعد فى إنقاص الوزن وحرق الدهون فكل البهارات المستخدمة فيها لها أثر مهم على الصحة.

فوائد الجنزبيل:

فالجنزبيل من أقدم الأعشاب الصحية التى تستخدم لعلاج الكثير من الأمراض مثل السعال، والصداع النصفي.

فهو مسكن قوي وفعال ويعمل على أحترار الجسم مما يؤدي إلى التخلص من السعال وهو علاج طبيعي للكلى ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.

فوائد الكمون:

يعتبر الكمون من التوابل الأكثر استخداماً في كافة الأطباق وله العديد من الفوائد على صحة الإنسان والتي من أهمها ما يلي:

يحتوي الكمون على فيتامين ب2، وب3 وب6.

وتحتوي أيضًا على المعادن والكالسيوم والمغنيسيوم، فبذالك يصبح هام لصحة الإنسان ويُعد فيتامين طبيعي.

فؤائد القرفة: