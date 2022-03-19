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طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون سلق، الباذنجان المخلل من أنواع المخللات المحببة لدى الكثير ويُمكن عملها عن طريق سلق الباذنجان ثم تخليله ولكن اليوم نُقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق وبدون مجهود بالإضافة إلى مذاقه اللذيذ ويُمكن تخزينه لفترات طويلة ويظل رائعًا ولذيذ دون أن يفسد. طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون سلق كيلو من الباذنجان الطويل الأبيض.

ربع كوب من الملح.

كوب من الخل.

ثوم مهروس.

بنجر.

ملعقتين كزبرة ناشفة.

ملعقة سكر.

فلفل أسود حصى.

قرنفل حصى.

قرون فلفل أخضر وأحمر حار.

كوب من الماء. خطوات تحضير مخلل الباذنجان بدون سلق نقوم بغسل الباذنجان أولًا وتنظيفه من الرؤوس الموجودة بها.

نقوم بفتح الباذنجان بالطول من الجوانب.

نحضر برطمان نظيف ونضع به الباذنجان.

نقوم بفرم الفلفل الأخضر والأحمر ونضعه مع باقي التوابل ونخلط المكونات جيدًا.

نضع الخليط فوق الباذنجان ونضع ربع كوب من عصير الليمون و نضع القشر.

نقوم بوضع ربع كوب من الزيت ثم نضع الماء حتى يمتلئ البرطمان.

نترك البرطمان لمدة أسبوعين بدون أن نقوم بفتحه وحتى يتم تخليل الباذنجان جيدًا ثم يتم تناوله. طريقة أخرى لعمل الباذنجان المخلل بدون سلق باذنجان طويل.

جزر مبشور.

ملعقة ثوم مهروس.

ربع كوب من عصير الليمون.

كزبرة جافة.

ملعقتين كزبرة خضراء مفرومة.

ملح وفلفل أسود.

كمون حصى.

ربع كوب من الخل.

قشر ليمون.

حبة فلفل أحمر حار.

نصف كوب زيت. طريقة تحضير مخلل الباذنجان بدون سلق نقوم التخلص من رأس الباذنجان وغسله بالماء جيدًا وتنظيفه.

نقوم بقلي الباذنجان لمدة ثلاث دقائق في الزيت.

نحضر الكبة الكهربائية ونضع بها الفلفل والثوم مع الليمون والملح والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء.

نفرم المكونات ثم نضعها على الباذنجان من الداخل والخارج جيدًا.

نضع الكزبرة الجافة والجزر المبشور.

نحضر وعاء التخليل ونضع بها الباذنجان بالخلطة ونضع على الوجه الزيت.

نتأكد من وصول الخلطة للباذنجان من الداخل ثم يمكن تناوله بجانب الطعام في أي وقت ويُمكن الاحتفاظ به في الثلاجة وبالنهى والشفا عمر شويل - جدة لأول مرة...طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون سلق بتتبيله خطيرة وطعم يفتح النفس على الآكل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لأول مرة…طريقة عمل مخلل الباذنجان بدون سلق بتتبيله خطيرة وطعم يفتح النفس على الآكل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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