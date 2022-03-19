بطريقة صحية ومبتكرة أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائي مثل المطاعم

البطاطس المقلية هي من الأكلات أو المقبلات اللذيذة والتي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن، فهي الأكلة المفضلة بالنسبة لهم حيث أنهم يفضلون تناوله بشكل كثير جدا وبجانب كل المأكولات، فهو عادة يتم تقديمه أو تناوله في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء مع الأكلات الشعبية وأيضا يتم تقديمه بجانب الأكلات السريعة كالمشويات أو المعجنات أو السندويتشات وغيرها، وطريقة عمل البطاطس المقلية سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى وقت كثير أو جهد، فعند قلي البطاطس قد يحتوي على كمية من الزيت ولكن في هذا المقال نقوم بقليه بدون إستخدام زيت.

مكونات البطاطس المقلية بدون زيت

البطاطس يعد من أنواع الخضراوات التي يمكن من خلاله أن نقوم بعمل العديد من الأكلات المختلفة مثل البطاطس المقلية أو كفتة البطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن البطاطس المقلية هي الألذ والأحلي والتي تتميز بمذاق جميل حيث يعشقها أغلبية الناس وعادة يتم قليها في كمية غزيرة من الزيت ولكن في هذا المقال يتم تقديم طريقة مختلفة وهي أن يتم قليه في الفرن ويكون بنفس الطعم.

نصف كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء.

نصف كوب كبير من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت