نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة صحية ومبتكرة أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تشرب نقطة زيت نهائي مثل المطاعم في المقال التالي
البطاطس المقلية هي من الأكلات أو المقبلات اللذيذة والتي يعشقها جميع الناس بلا إستثناء وبالتحديد صغار السن، فهي الأكلة المفضلة بالنسبة لهم حيث أنهم يفضلون تناوله بشكل كثير جدا وبجانب كل المأكولات، فهو عادة يتم تقديمه أو تناوله في وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء مع الأكلات الشعبية وأيضا يتم تقديمه بجانب الأكلات السريعة كالمشويات أو المعجنات أو السندويتشات وغيرها، وطريقة عمل البطاطس المقلية سهلة وسريعة ولا يحتاج إلى وقت كثير أو جهد، فعند قلي البطاطس قد يحتوي على كمية من الزيت ولكن في هذا المقال نقوم بقليه بدون إستخدام زيت.
مكونات البطاطس المقلية بدون زيت
البطاطس يعد من أنواع الخضراوات التي يمكن من خلاله أن نقوم بعمل العديد من الأكلات المختلفة مثل البطاطس المقلية أو كفتة البطاطس وغير ذلك الكثير، ولكن البطاطس المقلية هي الألذ والأحلي والتي تتميز بمذاق جميل حيث يعشقها أغلبية الناس وعادة يتم قليها في كمية غزيرة من الزيت ولكن في هذا المقال يتم تقديم طريقة مختلفة وهي أن يتم قليه في الفرن ويكون بنفس الطعم.
- نصف كيلو من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء.
- نصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
طريقة عمل البطاطس المقلية بدون زيت
- قومي بتقشير البطاطس في البداية ويتم غسله جيدا بالماء للتخلص من الأتربة المتعلقة به ثم يتم تقطيعه على شكل أصابع يكون سمكها مناسب فلا تكون رفيعة.
- وبعد الإنتهاء من تقطيع البطاطس يتم وضعه في طبق كبير ونضيف إليه كمية من الماء ويفضل أن تكون الماء بارد، ثم نضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح ونصف كوب كبير من الخل الأبيض.
- ويتم إضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون ونقوم بتقليبهم مع بعض بشكل جيد ونترك البطاطس بهذه الطريقة لمدة ساعة أو أكثر.
- وبعد ذلك قومي بتجهيز صينية خبز مناسبة ونضع بها قطعة من ورق الزبدة ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تكون ساخنة.
- ويتم وضع أصابع البطاطس في هذه الصينية ونحضر طبق ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزعتر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- ونقوم بتقليبهم مع بعض ويتم دهن البطاطس بخلطة الزيت وبإستخدام فرشاة ثم نضع الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون البطاطس لونه ذهبي.
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