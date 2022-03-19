نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيتي فور العيد الدايب دوب على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي

يعد البيتي فور من أنواع الحلويات والذي يتسم بطعم لذيذ وجميل ومن الممكن أن نقوم بعمله في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناته متوافرة وغير مكلفة وهذا أفضل بكثير من شراؤه جاهز، لأن عندما يتم شراؤه جاهز من المخابز يكون بأعلى الأسعار لذلك من الأفضل أن يتم خبزه في البيت وعادة نقوم بعمله في عيد الفطر المبارك، وقد يوجد للبيتي فور أشكال كثيرة جدا وله لونين مختلفين وهما اللون الأصفر واللون البني والذي يتم عمله بإستخدام نصف كمية عجينة البيتي فور الصفراء ونضيف إليها مقدار من مسحوق الكاكاو الخام ويتم عجنها فتكون باللون البني الغامق. مكونات البيتي فور بالمربى ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ذرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

بيضتان.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاكاو الخام.

كمية من المربى. طريقة عمل البيتي فور بالمربى يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى ونضعه في الثلاجه لمدة ساعتين حتى تتماسك جيدا ثم يتم إخراجها ونضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر.

ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على سرعة متوسطة ونستمر في الخلط حتى تتجانس السمنة مع السكر بطريقة جيدة ونحصل على خليط كريمي وكثيف قليلا ويكون لونه أبيض فاتح.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر وبيضتان ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى لخفق البيض.

ونقوم بتجهيز طبق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وذرة من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليبهم مع بعض.

ونضع خليط الدقيق على خليط السمنة ويتم عجنهم بإستخدام الإيد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ويتم تجهيز طبق آخر ونضع به نصف عجينة البيتي فور ونضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الكاكاو ويتم عجنها جيدا ونقوم بتشكيل البيتي فور ونضعهم في الصينية.

وبعد الإنتهاء نضع الصينية داخل الفرن ونتركه لمدة عشر دقائق ثم يتم إخراجه ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بحشوه بالمربى. عمر شويل - جدة بيتي فور العيد الدايب دوب على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيتي فور العيد الدايب دوب على أصوله بمقادير مظبوطة وبطريقة ناجحة ومضمونة 100% ألذ من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.