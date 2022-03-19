كيراتين منزلي قوي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير خلال ساعتين

الشعر الناعم هو الشئ الذي تتمناه وتريد أن تحصل عليه كل فتاة لأنه من أكثر ما يميزها فهو يكون مصدر سعادتها ويجعلها تشعر بأنوثتها، حيث أن الشعر الخشن أو المجعد يعد من المشكلات الكبيرة التي يعاني منها اغلبية الفتيات سواء كبار السن أو صغار السن فهو يؤثر تأثير سلبي على الوجه، وغير ذلك أن يكون من الصعب تمشيطه فقد تبذل الفتاة جهد كبير لتمشيطه وتنعيمه لذلك تلجأ إلى إستخدام السشوار أو مكواة الشعر الكهربائية، فهذه الأدوات قادرة على تنعيم وفرد الشعر الخشن بكل سهولة وفي خلال عدة دقائق فقط فيكون الشعر ناعم كالحرير، ولكن لا يدوم مفعولها سوي عدة ساعات وبعد ذلك يعود الشعر خشن كما كان.

فبسبب هذا تلجأ كل الفتيات إلى البحث فتسعي دائما عن الإستخدامات التي تجعلها تحصل على شعر ناعم جدا وإنسيابي ولكن بطريقة طبيعية وصحية ولا تضر الشعر، ومن أمثلة هذا هو إستخدام خلطة زبدة الشيا حيث أن زبدة الشيا تمتلك العديد من الفوائد التي يكون لها دور كبير جدا في تنعيم وفرد الشعر الخشن بشكل سهل وسريع جدا، فلا نحتاج إلى إستعمال هذه الأدوات أو كريمات الشعر لأن هذه الخلطة تساعدها في الحصول على شعر جذاب وتعمل علي تطويله أيضا.

مكونات خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من زبدة الشيا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت اللوز.

طريقة عمل خلطة زبدة الشيا لتنعيم الشعر