للرجيم.. خبز الشوفان المشبع بمكونات بسيطة

خبز الشوفان المشبع، يعتبر خبز الشوفان المشبع من المأكولات الصحية التي تشمل على الكثير من المواد الغذائية المفيدة للجسم التي من بينها الفيتامينات وأصبح من السهل الأن تحضير خبز الشوفان المشبع في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على خطوات تحضير خبز الشوفان بكل سهلة.

مقادير تحضير خبز الشوفان المشبع:

يتم تحضير خبز الشوفان المشبع بخطوات بسيطة للغاية كما أن المقادير متواجدة في المنزل بصورة دائمة وتلك المقادير هي كلًا من التالي:

كوبان من دقيق القمح الأسمر.

كوب من الشوفان الخشن.

ربع كوب من جبنين القمح.

ربع كوب من الكينوا.

ربع كوب من بذور الشيا.

كوب صغير من بذور الكتان.

نصف كوب من المياه الساخنة.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من اللبن البودرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات التقديم:

رومي.

بيض مسلوق.

شرائح سلطة.

طريقة تحضير خبز الشوفان المشبع:

تتبعوا معنا في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير خبز الشوفان المشبع:

أولًا يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه المياه الدافئة بالإضافة إلى الخميرة والعسل ويتم تقليبهم جيدًا مع بعضم البعض. بعد ذلك يتم إضافة كلًا من الزيت واللبن البودرة والشفان الخشن والكينوا ويتم التقليب بشكل جيد ثم يتم إضافة الملح. الخطوة التالية يتم إضافة فيها جبنين القمح وبذور الكتان والشيا ويتم الاستمرار في التقليب ثم يتم إضافة الدقيق الأسمر. بعد ذلك يتم التقليب لحين أن يتشكل لديكم عجينة متماسكة. يتم فرد العجينة ثم يتم تقطيعها على شكل كرات ثم يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بالزيت ثم يتم رص الكرات. بعد ذلك يتم إدخالها إلى الفرن لحين أن تنضج شرائح الخبز. يتم وضعها في أطباق التقديم ثم يتم تقديمها مع وجبات الإفطار بجانب البيض المسلوق والرومي والسلطة وبالهناء عليكم جميعا.

فوائد الخبز المشبع للرجيم:

يحتوي الخبز المشبع على كافة العناصر الغذائية المفيدة للجسم.

يشمل الخبز المشبع أيضًا على الألياف التي تعمل على خفض الوزن لذلك فهو مفيد لمن يرغب في اتباع نظام غذائي صحي.

طريقة عمل الغريبة المصرية الناعمة:

سنعرض عليكم طريقة عمل الغربية المصرية، من خلال السطور القليلة القادمة، كما سنتعرف على المقادير المظبوطة للغريبة الآن:

مكونات الغريبة المصرية الناعمة:

كوبان صغيران من السمن.

كوبان صغيران من السكر الناعم.

أربع كؤوس صغيرة من الدقيق المنخول.

مكسرات مشكلة، للتزيين.

طريقة التحضير:

اخفقي السمن مع مقدار البيض، والفانيلا، والسكر جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة كافية.