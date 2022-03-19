خليكى موفرة ومدبرة واعمليه فى البيت... سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب مش هتشترية تأني

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سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب، للرجوع إلى الماضي قليلًا نجد أن الستات في المنزل كانوا يصنعون بعض الأطعمة التي كان منها عمل الكعك، ذلك بغرض التوفير في مصروف البيت أي لمساعدة زوجها، فهذا لم يقل أهمية عن وجودة في هذه الأيام، فقد نجد أن هناك الكثير من النساء يصنعون هذا بالمنزل وخاصةً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد التي سببت في تدهور في اقتصادها.
سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب
- كيلو جرام من الدقيق الأبيض الناعم.
- أثني كوبا من السمن البلدي.
- كوب واحد من الحليب الطازج.
- أثني ملعقة من الخميرة كبيرة.
- ثلاث ملاعق من السمسم المحمص كبيرة.
- أثني ملعقة من المحلب صغيرة.
- أثني ملعقة من روح الكعك صغيرة.
- كمية من العجوة.
طريقة تحضير عمل الكعك الناعم بالعجوة
- في إناء واسع يتم وضع كل من الحليب والسمن، ويتم تقليبهم جيدًا حتى الامتزاج.
- في إناء آخر يتم وضع كل من الدقيق واللبن وروح الكعك وباقي المكونات السابقة.
- يتم تقليبهم جيدًا حتى امتزاج جميع المكونات سويًا.
- يوضع الخليط الأول المكون من الحليب والسمنة إلى الخليط الثاني.
- يتم عجن هذا جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة لينة.
- إذا وجدا ملمس العجينة غير لين، يجب وضع كمية مناسبة من السمن حتى تحصلي على القوام المطلوب.
- ومن هنا يتم تشكيل العجينة، ذلك من خلال استخدام قوالب الكعك، أو باستخدام نقاش الكعك.
- إذا كنت ترغبين في حشو الكعك، يجب قبل نقشه يوضع كل من العجوة والمكسرات المرغوب فيها.
- حيث يتم تشكيلها على شكل كروي، ثم يضغط عليها باستخدام صابع الإبهام.
- ثم يوضع مكان الإبهام العجوة المرادة، ثم يعاد تشكيلها كما كانت من قبل شكل كرة، بشرط ألا يظهر الحشو من داخل العجينة.
- يوضع الكعك في صينية واحدة تلو الأخرى، وتركة لمدة من الوقت تصل إلى ساعة حتى يتخمر.
- ثم يشغل الفرن وضبطه لدرجة حرارة 180 درجة مئوية.
- توضع الصينية في الفرن حتى تستوي.
- ومن هنا يكون جاهز للتقديم مع وضع سكر ناعم عليه مع العلم أن السكر على حسب الرغبة فالبعض يفضل تناوله دون سكر.
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