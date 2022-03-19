خليكى موفرة ومدبرة واعمليه فى البيت... سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب مش هتشترية تأني

سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب، للرجوع إلى الماضي قليلًا نجد أن الستات في المنزل كانوا يصنعون بعض الأطعمة التي كان منها عمل الكعك، ذلك بغرض التوفير في مصروف البيت أي لمساعدة زوجها، فهذا لم يقل أهمية عن وجودة في هذه الأيام، فقد نجد أن هناك الكثير من النساء يصنعون هذا بالمنزل وخاصةً بسبب الظروف التي مرت بها البلاد التي سببت في تدهور في اقتصادها.

سر عمل الكعك الناعم بالعجوة دايب دوب

كيلو جرام من الدقيق الأبيض الناعم.

أثني كوبا من السمن البلدي.

كوب واحد من الحليب الطازج.

أثني ملعقة من الخميرة كبيرة.

ثلاث ملاعق من السمسم المحمص كبيرة.

أثني ملعقة من المحلب صغيرة.

أثني ملعقة من روح الكعك صغيرة.

كمية من العجوة.

طريقة تحضير عمل الكعك الناعم بالعجوة