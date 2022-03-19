معجزة ملعقة الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله بدون أي ألم نهائي وفي 10 دقائق

وجود الشعر في الوجه يعد من المشاكل التي تعاني منها كل الفتيات والسيدات بلا إستثناء وخاصة إذا كان لون الشعر أسود أو غامق والبشرة بيضاء، فهذا يكون واضح وله شكل غير مرغوب فيه ويؤثر على شكل الوجه تأثير ملحوظ ولكن إذا كان شعر الوجه باللون الفاتح أو الأصفر، فهذا يكون أخف وضوحا في الشكل ولا يلفت للأنظار، وأن وجود الشعر عامة سواء على البشرة أو على الجسم يعد من أكبر المشاكل وبالتحديد في المناطق الحساسة، فهذه المناطق يعصب إزالة الشعر منها بإستخدام الشمع أو بإستعمال السويت فهي تتسبب في الشعور بالألم وخاصة في منطقة البيكيني.

لأنها من أكثر المناطق الحساسة والتي تظهر بها الحساسية بعد الإنتهاء أما بالنسبة لإزالة شعر الوجه فتقوم بعض الفتيات بإستخدام الخيط، فهو أيضا من ضمن الإستعمالات الخاطئة والغير صحيحة لأنها تدهور البشرة وتتلفها ولكن إذا كنتي ترغبين في إزالة الشعر من الوجه أو من بشرة الجسم بطريقة سهلة وبدون ألم يمكنك أن تستخدمي خلطة الفازلين السحرية، فهذه الخلطة لها مفعول مذهل في التخلص من الشعر من جميع المناطق وبدون أي تعب أو مجهود ولا تستغرق هذه الخلطة وقتا طويلا ولكن مفعولها يدوم لأطول فترة ممكنة.

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم