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تتعدد أنواع الحلويات فقد يوجد منها الكنافة والبسبوسة والجلاش والكيك وغير ذلك الكثير ولكن النوع المفضل والأحلي والذي يتناولها الناس بكثرة هي البسبوسة، حيث أنها تتميز بمذاق جميل ورائع وتتسم بقوامها الرملي الناعم فهي قد تحتوي على نسبة كبيرة جدا من السكريات، لذلك لابد من الحرص جيدا عند تناولها وطريقة عملها بسيطة ومكوناتها معروفة ويمكن أن يتم عمل البسبوسة بالمكسرات أو بالقشطة أو بالجلاش وغيرهم، وقد يكون للبسبوسة عدة أشكال مختلفة ومنها فمن الممكن أن نقوم بعملها في صينية، وهي الطريقة التقليدية والمحببة أو يتم عملها على شكل كور أو أصابع. مكونات البسبوسة المرملة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من دقيق السميد.

نصف كوب كبير من جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من الزبادي.

نصف كوب كبير من الحليب السائل.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى.

نصف كوب كبير من السكر الأبيض.

مكونات الشربات وهي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. طريقة عمل البسبوسة المرملة يتم تجهيز وعاء ونضعه على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا ثم يتم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد ثم قومي بإحضار إناء عميق لتجهيز البسبوسة فنضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من دقيق السميد.

وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف كوب كبير من جوز الهند ونصف كوب كبير من السكر وكوب واحد كبير من الزبادي.

ثم نضع كوب واحد كبير من السمنة البلدى ويتم عجن كل هذه المكونات مع بعضها ونضع نصف كوب كبير من الحليب السائل بشكل تدريجي لكي نحصل على عجينة قوامها متماسك قليلا.

ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونقوم بتجهيز صينية وندهنها بالسمنة ونضع خليط البسبوسة بها ويتم فردها ونضعها في الفرن ونتركها لتكون باللون الذهبي وعند إخراجها نضيف إليها الشربات البارد. عمر شويل - جدة سر لون وطعم بسبوسة المحلات أعملي البسبوسة المرملة الطرية على أصولها بطعم لذيذ - ثقفني

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