نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق واحد أعملي عجينة الكريب بمقادير قطنية وبطريقة مضمونة وطرية لعمل حشوات مختلفة في المقال التالي
الكريب يعد من الأكلات المشهورة والمعروفة على مستوى العالم لكنها لا تكون معروفة منذو القدم ولكن إنتشر الكريب بكثرة في فرنسا، حيث أن الكريب يعتبر من المأكولات الخفيفة والتي يمكن أن نتناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية في الإفطار أو الغذاء أو العشاء، فمن الممكن أن نقوم بحشو الكريب بحشوات كثيرة ومتعددة منها الحلو ومنها المالح، فمن ضمن الحشوات المالحة اللحمة المفرومة أو الجبنة أو الفراخ وغيرها والحشوات الحلوة هي الشوكولاته أو الكراميل أو المربى مع عدد من الفواكه.
مكونات عجينة الكريب المقرمشة
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- كوب واحد كبير من الحليب السائل.
- بيضة واحدة.
- كوب واحد كبير من الماء.
- رشة من الملح والفلفل الأسود.
طريقة عمل عجينة الكريب المقرمشة
- قومي بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع به كوب واحد كبير من الحليب السائل ونضيف إليه كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول ثم نضع بيضة واحدة.
- وإذا قومنا بعمل الكريب الحلو نضيف الفانيليا ولا إذا يتم عمله مالح لا نضع الفانيليا، وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا ورشة من الملح والفلفل الأسود.
- ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي ونضيف أيضا كمية من الماء ويتم تشغيل الخلاط لمدة خمس دقائق تقريبا، لتجانس كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد ونحصل على خليط ناعم جدا لا يوجد به أي تكتلات.
- ثم نضع خليط عجينة الكريب في طبق عميق ويتم تغطيته ونتركه جانبا لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا لكي يرتاح.
- وقومي بإحضار مقلاة أو طاسة مسطحة ونضعها على النار بشرط أن تكون النار هادئة جدا ويتم دهن الطاسة بالقليل من الزيت بالفرشاة.
- وعند تسخين الطاسة يتم وضع نصف كوب صغير من عجينة الكريب في هذه الطاسة ونقوم بفردها جيدا لتكون على شكل دائرة متساوية.
- ونتركها على النار لكي تكون باللون الذهبي من الوجهين هكذا نستمر بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية عجينة الكريب.
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