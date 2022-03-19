بكوب دقيق واحد أعملي عجينة الكريب بمقادير قطنية وبطريقة مضمونة وطرية لعمل حشوات مختلفة

الكريب يعد من الأكلات المشهورة والمعروفة على مستوى العالم لكنها لا تكون معروفة منذو القدم ولكن إنتشر الكريب بكثرة في فرنسا، حيث أن الكريب يعتبر من المأكولات الخفيفة والتي يمكن أن نتناوله في أي وجبة من الوجبات اليومية في الإفطار أو الغذاء أو العشاء، فمن الممكن أن نقوم بحشو الكريب بحشوات كثيرة ومتعددة منها الحلو ومنها المالح، فمن ضمن الحشوات المالحة اللحمة المفرومة أو الجبنة أو الفراخ وغيرها والحشوات الحلوة هي الشوكولاته أو الكراميل أو المربى مع عدد من الفواكه.

مكونات عجينة الكريب المقرمشة

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضة واحدة.

كوب واحد كبير من الماء.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة عمل عجينة الكريب المقرمشة