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عمل بسكوت السمسم بحشو التمر، يعتبر بسكوت السمسم بحشو التمر، من أفضل وأسرع أنواع المعجنات، حيث إنه يتميز بأنه أكثر المخبوزات التي يحبها العديد من الكبار والصغار، فهم يفضلونه دائما مع كوب من الشاي، لذلك نجد أن هناك الكثير من يقومون برشاؤها خاصةً في وجبة الإفطار، مما دفع العديد من ربات المنزل إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن إيجاد طريقة مناسبة بها يمكنهم صنع هذا البسكوت في البيت. عمل بسكوت السمسم بحشو التمر أثني وربع أكواب من دقيق.

تجهيز نصف كوب من اللبن الجاف.

0,5 كوبا من السكر المطحون.

كوب واحد من الزيت النباتي.

ومن معجون التمر، يأخذ نصف كيلو.

أثني بيضة.

ربع معلقة فانيليا.

من النشا الناعم، نصف كوب.

0,5 معلقة طعام من البيكنج بودر.

رشه من الملح الناعم.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من القرفة متوسطة الحجم.

1,5 ملعقة طعام من العسل.

أثني كوبا من السمسم المحمص. طريقة تحضير بسكوت السمسم بحشو التمر يوضع في إناء الخلاط كل من السكر والبيض والفانيليا والزيت، يشغل الخلاط حتى يمتزج الخليط جيدًا.

إحضار وعاء آخر واسع، يضع فيه كل من الدقيق والبيكنج بودر والملح والنشا واللبن الجاف، يتم تقليبهم جيدًا حتى الامتزاج معًا.

يضاف إلى هذا الخليط مزيج السكر والبيض، تقليبهم جيد.

يحضر وعاء آخر يوضع فيه العجوة، حيث تعجن مع ربع كوب من كل من القرفة والزيت، ويتم عجنها جيدًا حتى تصبح سهلة التشكل.

يتم تشكيلها على شكل أصابع.

يتم إحضار صينية كبيرة يوضع فيها السمسم مع معلقة واحدة من العسل، يتم تقليبهم جيدًا.

تدهن الرخامة بالزيت، ثم يوضع عليها قطعة من العجين حيث يتم فردها، ويوضع بداخلها صابع من العجوة، وتلف العجينة على صابع العجوة.

ثم تنقل إلى السمسم، حيث يلتصق بها السمسم جيدًا، وتوضع في صينية مدهونة، والتكرار هذا حتى تمتلئ الصينية.

يشغل الفرن على نار متوسطة، ثم تدخل الصينية عليه، وتترك من الوقت مدة تصل إلى ربع ساعة، حتى تنضج.

تخرج من الفرن ونتركها حتى تبرد، ثم ترص في طبق وتقدم. عمر شويل - جدة لازم يكون على المائدة فى رمضان... طريقة عمل بسكوت السمسم بحشو التمر هشه ويذوب فى الفم خطيرة جدا - ثقفني

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